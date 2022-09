Turpal Bisultanov var 6 år, da han med sin familie flygtede til Danmark. Nu vil han gerne repræsentere sit land til OL

Turpal Bisultanov drømmer om at vinde medaljer til Danmark og allerhelst en olympisk guldmedalje. Men hvis han skal konkurrere under dannebrog i Paris om to år, skal han bestå indfødsretsprøven. Og når han sidder ved eksamensbordet, melder nerverne sig.