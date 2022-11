»Det er ikke længere et liv«: En far faldt om i den ekstreme hede, og en familie mistede håbet

Et byggeboom af en anden verden har gjort Qatar klar til at huse VM i fodbold om to uger. Bag den glamourøse overflade står en hær af fattige migrantarbejdere, der til lav løn har knoklet i ekstrem hede. Mange har mistet livet. En af dem er Ganga Sahani. Vi er rejst til Nepal, hvor hans familie står tilbage med sorgen og et hul i økonomien, mens de desperat spejder efter erstatning fra Qatar.