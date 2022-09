Efter at have taget et opgør med klask i røven og nedladende kommentarer følte Liva Tanzer sig mobbet ud af klubben

Liva Tanzer er en af Danmarks bedste ju-jitsu-kæmpere, men i to år følte hun sig uvelkommen i sin egen klub. Efter et sammenstød med formanden tog den unge kvinde et opgør med klask i røven og bagtaleri – det eskalerede konflikten, så hun til sidst følte sig presset ud af klubben. Hun savner et sted i dansk idræt, der uvildigt kan tage sig af den slags sager.