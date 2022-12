Fodboldfrelseren Lionel Messi går bedre, end de fleste spillere løber

Næsten alt har Lionel Messi vundet. På nær VM. Nu er han i gang med sin sidste slutrunde, og med afsæt i hans kamp nummer 1.000 – ottendedelsfinalen mod Australien – fortæller Politiken historien om et holds, et lands, ultimative jagt på den største drøm for verdens nok bedste spiller.