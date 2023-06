Når løbet startede, sprintede kørerne tværs over banen, sprang ind i bilen og drønede af sted. Men det blev for farligt

Hvornår jeg præcis hørte historien, står lidt uklart, men det var i starten af 00’erne, da Tom Kristensen havde indledt sin sejrsrække på Le Mans, og det var en kollega, som berettede. Sagen var den, forklarede kollegaen, at Le Mans i forne tider benyttede sig af en såkaldt stående start, hvor kørerne skulle løbe tværs over banen til deres bil, hoppe ind i den og så ellers bare se at komme derudad. Da pengestærke amatørkørere med tiden gjorde deres indtog i det franske løb ved at købe sig til en startplads, måtte arrangørerne dog droppe den spektakulære indledning på udfordringen, fordi de åbenbart velnærede rigmænd løb for langsomt og slet ikke var kommet på plads, inden de første biler drønede af sted.

Fremragende historie, tænkte jeg, og den randt mig atter i hu, da jeg i anledning af løbets 100-års jubilæum i denne weekend begyndte at kigge nærmere det berømte 24-timers race.