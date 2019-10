Forholdene med ørkenvarme i Doha gøre det svært at tro på rekorder ved dette VM

FOR ABONNENTER

Verdensrekorder i atletik. Hvem kan løbe hurtigst, og hvem kan springe højest? Det har altid tiltrukket sportsfans, og alle, der har overværet en af de sjældne rekorder blive sat, vil have svært ved at glemme det. Et engageret atletikpublikum koger næsten over, når et spektakulært resultat bliver leveret. Det vil også være tilfældet i Qatars hovedstad Doha – hvis der altså begynder at komme tilskuere på stadion.