Trist farvel til dansk stortalent og hurtig revanche til verdens nr. 1 Søren Kragh Andersen tvunget til at udgå af Tour of Oman, hvor Greg Van Avermaet vandt 3. etape og erobrede førertrøjen.

Revanchen lod ikke vente længe på sig for den belgiske førstemand på verdensranglisten Greg Van Avermaet (BMC), efter at han i går var blevet spurtbesejret af australieren Nathan Haas (Katusha-Alpecin) på 2. etape i Tour of Oman.

På dagens 179 km lange 3. etape fra German University of Technology til Wadi Dayqah Dam udnyttede den 33-årige Van Avermaet nemlig den lille stigning på den afsluttende km til at sætte konkurrenterne skakmat, og han krydsede stregen 3 sekunder foran en trio bestående af den portugisiske eksverdensmester Rui Costa (UAE Team Emirates), kasakheren Alexey Lutsenko (Astana) og spanieren Gorka Izagirre (Bahrain-Merida).

Nathan Haas kæmpede indædt for at forsvare sin førertrøje, men på femtepladsen noteredes australieren for et minus på 7 sekunder ligesom Magnus Cort (Astana), mens den efterfølgende lille gruppe var yderligere 2 sekunder bagud.

Ny top-10 placering til Magnus Cort

Magnus Cort demonstrerede dermed endnu engang, at han er i stand til at blande sig mellem de bedste også i skrappe finaler, hvor hans vante rivaler i massespurterne er blevet sat ud af spillet.

Der skabtes ret stor spredning i den afsluttende fase, og således satte to af favoritterne til den endelige sejr, Corts colombianske holdkammerat Miguel Angel Lopez og italieneren Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) henholdsvis 9 og 17 sekunder til.

Den top-10, der nu aftegner sig i det samlede klassement, bliver der imidlertid nok lavet grundigt om på, når det gælder lørdagens kongeetape, men indtil videre ser den således ud: 1. Van Avermaet, 2. Lutsenko 11 sekunder, 3. Hass 13, 4. Izagirre 19, 5. Dries Devenyns (Quick-Step Floors) 25, 6. Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gober), 7. Lopez, 8. Jesús Herrada (Cofidis), 9. Daniel Navarro (Cofidis) alle samme tid, 10. Merhawi Kudus (Dimension Data) 33.

Også Vincenzo Nibali er 33 sekunder bagud på 11. pladsen.

Søren Kragh har fået hjernerystelse

Dagens udfordring blev uden det danske stortalent Søren Kragh Andersen (Team Sunweb), der ellers havde næret store forventninger til sin sæsonstart i arrangementet på Den Aarabiske Halvø, hvor han hentede en flot sejr netop på 3. etape i 2017, og han var da også inden løbet udset til at være manden, Team Sunweb ville satse på i det samlede klassement.

Den 23-årige dansker udsattes imidlertid i går for to styrt, og selv om han kæmpede sig til mål ledsaget af holdkammeraterne Tom Stamsnijder og Max Wahlscheid mere end 12 minutter efter den sejrende Nathan Haas, mente Team Sunwebs ledelse ikke, at det ville være forsvarligt at lade Søren Kragh fortsætte i dag.

»Søren har fået en mindre hjernerystelse, og det glemmes ofte, at det kan medføre følgevirkninger, hvis man fortsætter med at være under pres«, meddeler Sunwebs hollandske sportsdirektør Tom Veelers via Twitter.

»For at være på den sikre side og for at undgå, at Søren får problemer senere på sæsonen, valgte vi at trække ham ud af løbet«.

Foruden Magnus Cort fuldførte Casper Pedersen (Aqua Blue Sport) som nr. 46 med et minus på 57 sekunder, mens Michael Carbel (Fortuneo-Samsic) var 3.14 minutter bagud på 88. pladsen blandt de tilbageværende 125 deltagere.

Van Avedrmaet sigter mog klassikerne

For Greg Van Avermaet handler deltagelsen i Tour of Oman ud over jagten på succes også om forberedelse til den kommende klassikerkampagne, som for hans vedkommende indledes lørdag 24. februar med WorldTour-løbet Omloop Het Nieuwsblad.

»Det var dejligt i en hård finale at få bekræftet, at formen er i orden«, konstaterede den olympiske mester i det officielle tv-interview umiddelbart efter etapen.

»Astana satte et meget højt tempo på den sidste stigning godt 8 km fra mål, og det var her, feltet for alvor splittedes«.

»Jeg havde ingen problemer med at sidde med, og derefter satsede jeg på den sidste km, hvor det gik opad de første 700 m for så at flade ud«.