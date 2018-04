Dansk debutant og veteran i fremtrædende roller i superholds ny opvisning Kasper Asgren og Michael Mørkøv banede vejen for Quick-Step Floors 24. sejr i denne sæson.

Med den 23-årige danske debutant Kasper Asgreen og hans næsten 10 år ældre landsmand Michael Mørkøv som uhyre markante aktører leverede det belgiske storhold Quick-Step Floors endnu en imponerende magtdemonstration i den 106. udgave af det belgiske storløb Scheldeprijs.

Efter 200 dramatiske kilometer, hvor omkring 30 ryttere blev smidt ud undervejs for at have forceret en jernbaneoverskæring, hvor bommene var nede, afleverede Mørkøv den 21-årige Fabio Jakobsen så perfekt i en hektisk finale, at den unge hollænder med et eksplosivt, afgørende antrit susede over stregen til sin egen anden og Quick-Step Floors’ 24. gevinst i denne sæson.

Tættest på at true Fabio Jakobsen var tyskeren Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) og briten Chris Lawless (Team Sky), da 28 ryttere noteredes for samme tid som vinderen.

Asgreen som imponerende slider

Kasper Asgreen, der havde sin første optræden som professionel i det traditionsrige belgiske arrangement, viste sig efter for kort tid siden uventet at have fået chancen på højeste niveau helt frem til få km fra mål som en uforlignelig slider, der var med til at holde farten oppe i den stærkt reducerede frontgruppe.

Med 4 km tilbage rundede den danske U23 europamester i enkeltstart præstationen af med at hente hollænderen Jos Van Emden (Lotto-Jumbo), der søgte at komme sprinterne i forkøbet, og derefter brugte Asgreen de sidste kræfter på at sikre holdkammeraten Iljo Keisse tilslutning til feltet, så belgieren kunne komme med frem og indgå i en effektfuld leadout for Fabio Jakobsen.

Og denne satsning fungerede forbilledligt med Keisse foran tjekken Zdenek Stybar og Mørkøv. Danskeren banede i den meget trange finale vejen for hollænderen, og da Mørkøv slog ud, demonstrerede Fabio Jakobsen, at han er i besiddelse af formidabel punch.

Kittel løb tør for kræfter

Også hollænderen er debutant i år, og han har allerede bidraget til Quick-Step Floors svulmende sejrskonto ved at vinde Nokere-Koerse for tre uger siden.

I dag blev han automatisk holdets førstemand i spurten, da colombianeren Alvarto Hodeg blev sat ud af spillet af en punktering på de sidste kilometer.

Løbets storfavorit, den tidligere femdobbelte tyske vinder Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), så ellers meget længe ud til at være på vej mod den sjette triumf, da holdet med blandt andre Mads Würtz Schmidt i en fremtrædende rolle kontrollerede begivenhederne i feltet.

Men 12 km fra mål løb Kittel ganske enkelt tør for kræfter og måtte lade sig falde tilbage. Både landsmanden Nils Politt og Mads Würtz Schmidt forsøgte at hjælpe, men det var håbløst, og Kittel krydsede først stregen, længe efter at Quick-Step Floors-klanen foldede sig ud i ustyrlige jubelscener.

Michael Mørkøv noteredes som nr. 25 i samme tid som sin sejrende holdkammerat, og de øvrige fuldførende danskere placerede sig således: 36. Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) 16 sekunder, 42. Matti Breschel (EF Education First) 45, 44. Asgreen 1.27 minut, 50. Mads Würtz Schmidt 3.11.

Démare og Groenewegen blandt de diskvalificerede

To af de ryttere, der på forhånd betragtedes som Kittels værste rivaler, hollænderen Dylan Groenewegen (Lotto-Jumbo) og den franske mester Arnaud Démare (Groupama-FDJ) var ligesom tyskeren Tony Martin (Katusha-Alpecin) med i den gruppe, som juryen sendte til tidlig fyraften.

Reglerne er helt klare i denne sammenhæng, og da kommissæren nåede frem til gruppen blev alle mand prompte bedt om at forlade løbet.

Det skal så vise sig, om der venter yderligere straf, for en forseelse af den karakter kan give karantæne i op til en måned, ligesom der er risiko for en bøde på omkring 30.000 kr. Dertil kommer, at det hollandske politi også kan tænkes at komme med et bødeforlæg, fordi der er tale om en overtrædelse af færdselsloven.