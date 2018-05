Klar til Giro d'Italia-start: Chris Froome skal slås med både skrappe rivaler og belastende dopingmistanke En 9,7 km enkeltstart i Jerusalems gader afgør i dag, hvem der skal bære den første førertrøje i årets Giro d'Italia.

fakta GIRO D'ITALIA Samlet distance 3.562,9 km Giro d’Italias 101. udgave strækker sig fra 4. til 27. maj over 21 etaper med tre hviledage undervejs og en samlet distance på 3.562,9 km. På 8 af etaperne – 6., 8., 9., 11., 14., 18., 19. og 20. – er der mål på stigninger af stærkt varierende sværhedsgrad 176 ryttere til start 22 firmahold med hver otte ryttere er til start, og feltet på 176 mand er dermed mindre end tidligere, da hvert mandskab måtte stille med ni deltagere. Alle 18 hold med WorldTeam-licens har både ret og pligt til at være med, og desuden er der uddelt wildcard til de tre italienske 2. divisionshold Androni-Sidermec, Bardiani-CSF og Wilier Triestina samt israelske Israel Cycling Academy. Sidste års top-10 1.Tom Dumoulin 90.34.54 timer, 2. Nairo Quintana 31 sekunder, 3. Vincenzo Nibali 40, 4. Thibaut Pinot 1.17 minut, 5. Ilnur Zakarin 1.56, 6. Domenico Pozzovivo 3.11, 7. Bauke Mollema 3.41, 8. Bob Jungels 7.04, 9. Adam Yates 8.10, 10. Davide Formolo 15.17. Af disse er Dumoulin, Pinot, Pozzovivo og Formolo med igen. Fire danskere deltog: 32. Jesper Hansen 1.36.32 time, 109. Christopher Juul-Jensen 4.13.51, 118. Lars Bak 4.20.06, 138. Mads Pedersen 4.37.52. De seneste 10 års vindere 2017: Tom Dumoulin, 2016: Vincenzo Nibali, 2015: Alberto Contador, 2014: Nairo Quintana, 2013: Nibali, 2012: Ryder Hesjedal, 2011: Michele Scarponi, 2010: Ivan Basso, 2009: Denis Mentjov, 2008: Contador. Alle tiders vinderliste På alle tiders Giro-vinderliste deles førstepladsen af tre ryttere med hver fem sejre: Alfredo Binda, Italien (1925, 1927, 1928, 1929 og 1933), Fausto Coppi, Italien (1940,1947, 1949, 1952 og 1953) og Eddy Merckx, Belgien (1968, 1970, 1972, 1973 og 1974). Fem ryttere har vundet løbet tre gange: Italienerne Giovanni Brunnero (1921, 1922 og 1926), Gino Bartali (1936, 1937 og 1946), Fiorenzo Magni (1948, 1951 og 1955) og Felice Gimondi (1967, 1969 og 1975) samt franskmanden Bernard Hinault (1980, 1982 og 1985). Den eneste tidligere vinder i det aktuelle felt er sidste års nr. 1 hollænderen Tom Dumoulin. Flest etapesejre Mario Cipollini 42 (fra 1989 til 2003), Alfredo Binda 41 (1925-1933), Learco Guerra 31 (1930-1937). Costante Girardengo 30 (1913-1926), Eddy Merckx 25 (1967-1974), Giuseppe Saronni 24 (1978-1985), Francesco Moser 23 (1973-1986), Alessandro Petacchi 22 (2003-2013), Fausto Coppi 22 (1940-1955), Roger de Vlaeminck 22 (1972-1979). Flest etapesejre i en og samme Giro: Alfredo Binda 12 ud af 15 i 1927. Af de aktuelle deltagere topper Diego Ulissi (UAE Team Emirates) med 6. Vis mere

politikens favoritter FEM STJERNER Chris Froome, Tom Dumoulin, Thibaut Pinot, Fabio Aru FIRE STJERNER Miguel Angel Lopez, Domenico Pozzovivo, Simon Yates, Esteban Chaves TRE STJERNER Rohan Dennis, Carlos Betancur, Michael Woods TO STJERNER Tim Wellens, Louis Meintjes, Sergio Henao, George Bennett EN STJERNE Davide Formolo, Ben Hermans, Diego Ulissi, Wout Poels

Med dagens 9,7 km lange enkeltstart i Jerusalems gader og de to efterfølgende, flade etaper ligeledes i Israel overtrumfer Giro d’Italia storebror Tour de France som innovator ved at arrangere historiens første besøg af en af de prestigemættede, tre uger lange rundture uden for Europa.

De logistiske problemer har ikke været større, end at en Boeing 747 proppet med blandt andet 800 cykler og 2.800 hjul har medvirket til at afhjælpe dem, og hermed synes døren åbnet for alskens fantasifulde planer – og hvem ved, måske også for, at Amaury Sport Organisation kan overvinde betænkelighederne ved at lægge en Tour de France-start til Danmark.

Et felt af høj klasse

En stribe af verdens ypperste etapeløbsryttere har også uden at kny taget turen til Mellemøsten.

Det kan nemlig konstateres, at den 101. udgave af Giroen byder på et felt af særdeles høj klasse anført af sidste års hollandske vinder Tom Dumoulin (Team Sunweb) og hans førsteudfordrer den regerende Tour de France- og Vuelta a España-konge Chris Froome (Team Sky).

Under normale omstændigheder ville Giro-arrangørerne med åbne arme have taget imod den 32-årige brite, men med salbutamol-affæren fra sidste års Vuelta hængende over Sky-kaptajnens hoved stiller situationen sig noget anderledes.

Løbsdirektør Mauro Vegni har anmodet Den internationale Cykle Union, UCI, om en garanti for, at en eventuel udelukkelse af Froome ikke med tilbagevirkende kraft vil få indflydelse på udfaldet af de kommende tre ugers strabadser.

Contador-affæren skræmmer

Vegni vil meget nødig opleve samme scenario som i forbindelse med Giroen 2011, da Bjarne Riis’ nyindkøbte spanske stjerne Alberto Contador triumferede suverænt på landevejen, men tabte den famøse clenbuterol-affære fra Tour de France året inden, hvorefter italieneren Michele Scarponi ved starten i Herning 2012 blev hyldet som vinder.

Efter tre dage i Israel går turen til Sicilien, hvor Giro d'Italia-aktiviteterne genoptages tirsdag.

Efter tre dage i Israel går turen til Sicilien, hvor Giro d'Italia-aktiviteterne genoptages tirsdag.

Noget løfte om, at en gentagelse ikke kan forekomme, menes Vegni ikke at have fået, men nu skal Froome jo også først lige vinde Giroen, før den problematik bliver aktuel, og der er absolut ikke tale om, at han går ind til den krævende opgave som som det i særklasse varmeste bud på succes.

Positionen i toppen af favoritbarometret må han dele med Tom Dumoulin, og sammen med australieren Rohan Dennis (BMC) aspirerer de kraftigt til i dag at erobre den første lyserøde førertrøje.

Froome og Dumoulin presses hårdt

Overordnet presses Dumoulin og Froome hårdt af Italiens håb Fabio Aru (UAE Team Emirates) og den spektakulære, men fuldstændig uberegnelige franskmand Thibaut Pinot (Groupama-FDJ).

Sidstnævnte er den eneste af de fire, der har formået at sejre i denne sæson, idet han for to uger siden strøg til tops i forberedelsesløbet Tour of the Alps.

Realistiske klassementsforventninger næres også af ryttere som italieneren Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida), det succesrige Astana-mandskabs colombianske kaptajn Miguel Angel Lopez samt den engelsk-colombianske Mitchelton-Scott-duo Simon Yates og Esteban Chaves.

De to holdkammerater er begunstiget af at være en del af Giroens vel nok allerstærkeste kollektiv med spanieren Mikel Nieve og tjekken Roman Kreuziger som luksushjælpere.

Først gælder det den individuelle styrke

Hverken Dumoulins Team Sunweb eller Froomes Team Sky kan mønstre en tilsvarende bredde, og det kan få væsentlig betydning, når løbets afgørende faser melder sig.

Allerførst er det imidlertid den individuelle styrke, der sættes på prøve, og på dagens byrundtur ad en snørklet og lettere kuperet rute gennem i Jerusalem står hollænderen og briten med så klare fordele, at alt tyder på, at de vil lægge betryggende afstand til de øvrige bejlere til Giro-tronen.