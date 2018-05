Giroens falmende favorit: »Der er ingen steder at gemme sig, men jeg ved blive ved med at kæmpe«

Efter to knaldhårde dage med højt tempo og eksplosive finaler byder den forestående etape i Giro d’Italia tilsyneladende klassementsaspiranterne på en overkommelig opgave, mens sprinterne, der i de seneste døgn har været chanceløse, pludselig er tilbage i hovedrollerne.

Den 214 km lange færd fra Osimo til Imola er på størstdelen af strækningen søvndyssende flad, og når arrangørerne alligevel har udstyret den med to stjerne i vurderingen af sværhedsgraden, skyldes det en drilsk krølle på halen i den afsluttende fase.

For bedst som rytterne efter 198 km er blevet ledt ind på motorbanen i Imola, skal de efter 3,5 km ud igen for at tilbagelægge en sløjfe i omegnen, og her skal det så vise sig, om de hurtige afsluttere er parat til en lille klatretur, inden finalen.

Fejrer 50-året for fantastisk VM-bedrift

I cirka 4 km går det nemlig opad til dagens eneste bjergspurt – i 4. kategori – på Tre Monti med en stigningsprocent på op til 10 undervejs.

Arrangørerne har haft en helt speciel grund til at lægge vejen forbi Tre Monti. Denne lille top, der hæver sig 252 m over havets overflade, indgik nemlig i VM-ruten for 50 år siden, og italieneren Vittorio Adorni benyttede stigningen til at iværksætte et af de mest mindeværdige og succesrige fremstød i verdensmesterskabernes historie.

Adorni, der siden i flere årtier har beklædt fremtrædende poster i den internationale cykelsports ledelse, holdt på imponerende vis hjem med et forspring på 9.50 minutter til den belgiske sølvvinder Herman Van Springel, mens landsmanden Michele Dancelli på bronzepladsen var 10.18 minutter bagud.

Kun syv ryttere er udgået indtil nu

Fra kampen om bjergpoint på dagens etape er der 7,6 kilometer tilbage, hvor det går i susende fart ned til 1.000 m mærket, og straks efter styrer feltet atter ind på motorbanen med den flade asfalt de sidste 950 meter.

Det er åbenlyst, at den indledende fase vil byde på udbrudsforsøg, men ligeså oplagt er det, at først og fremmest Quick-Step Floors med den italienske indehaver af førertrøjen i pointkonkurrencen Elia Viviani samt Bora-hansgrohe med nr. 2 i denne kappestrid ireren Sam Bennett vil gøre alt for at fremtvinge en massespurt.

Også EF Education First har med italieneren Sacha Modolo interesser i den retning, og det eneste hold, der tidligere har medvirket i føringsarbejdet i disse situationer, men nok har mistet lysten til det, er Wilier Triestina.

Det italienske wildcard-mandskab har nemlig sagt farvel til sin trumf i løbet sprinteren Jakub Mareczko, som efter flere dage at have kæmpet sig til vejs ende langt bagude, valgte at sige farvel og tak på 9. etape til Gran Sasso.

I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at kun syv af de oprindeligt startende 176 deltagere er udgået.

Blev hårdt ramt af styrtet i Jerusalem

Blandt dem, der hilser en forholdsvis fredelig dag velkommen, er den mere og mere falmende favorit, den britiske Tour de France- og Vuelta a España-konge Chris Froome.

Atter i går satte Team Sky-kaptajnen tid til, så han nu på 12. pladsen er 3.20 minutter efter Simon Yates (Mitchelton-Scott), men det skal siges til Froomes ros, at han på ingen måder sender opgivende signaler, selv om han er yderst realistisk omkring sin situation.