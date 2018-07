Vraget i 2012 efter møde med Riis: Ærlighed kostede Tour-deltagelsen for Fuglsang

Jeg blev sat på Tour de France-holdet (2012, red.) sammen med Andy, og senere kom Fränk (Schleck, red.) også med, fordi han udgik af Giroen. Vi kørte Schweiz Rundt som forberedelse til Touren, og Johan Bruyneel kom selv ned til løbet.

Uddrag Tourens bøger Hver dag under Tour de France bringer vi uddrag fra en af de aktuelle bøger om verdens største etapeløb. I dag: ’Drømmen om regnbuestriberne og den gule trøje' af Jakob Fuglsang og Rasmus Staghøj, udgivet af Politikens Forlag. De kommende dage: ’Det er et magisk øjeblik lige nu’ af Jørgen Leth og Jakob Kristian Sørensen, udgivet af Gyldendal, ’Udbrud - cykling og andre sandheder’ af Michael Rasmussen og Mikael Jalving, udgivet af People’s Press, ’Cykelalmanak’ af Rolf Sørensen, udgivet af People’s Press, ’Fri doping’ af Thomas Søbirk Petersen, udgivet af Samfundslitteratur. Vis mere

En aften sagde jeg, at jeg gerne ville have et møde med ham. Jeg havde i mellemtiden fået en advokat til at kigge på min sag om den manglende løn fra Leopard, og vi var blevet enige om at sagsøge Flavio, fordi pengene stadig udeblev. Det kunne jeg ikke bare lade ligge. Det havde sådan set ikke noget med Bruyneel at gøre, men jeg ville gerne have, at han hørte det fra mig.

Jeg fortalte ham under fire øjne, at jeg ikke havde tænkt mig at sige det til pressen, men hvis det kom ud fra anden side, skulle han blot vide, at jeg havde lagt sag an mod Flavio. Det tog han godt imod. Han kunne sagtens forstå, at jeg havde gjort det, og han var glad for, at jeg fortalte det. På et tidspunkt spurgte han, om jeg kunne tænke mig at blive på holdet (RadioShack-Nissan, red.) i den næste sæson. Eftersom vi havde en god og ærlig snak, og jeg følte, at han lyttede til mig, sagde jeg det, som det var:

»For at være ærlig, på den måde, som holdet kører lige nu, og med lønnen, der halter, og al den ballade, der er, så vil jeg sige nej. Jeg tror, at jeg vil se mig om efter noget andet«.

Også det tog han pænt imod. Han vidste godt, at det ikke fungerede optimalt på holdet. Bruyneel forsikrede, at jeg stadig var en del af Tour de France-holdet, og fortalte lidt om sine planer om at skille Andy og Fränk ad. Som han så det, blev Andy dårligere af at køre med Fränk, fordi han altid ofrede sig for sin bror. Det var aldrig omvendt.

Det var egentlig en god pointe, som han kunne have ret i, hvilket jeg også sagde til ham. Han vurderede, at Chris Horner var blevet for gammel og skrøbelig, og derfor mente han ikke, at han skulle med til Touren. Det var jeg bestemt også enig i. Jeg var glad for, at han var så åben overfor mig, og at han også spurgte om min mening. Der var ingen hemmeligheder mellem os. Derfor gik jeg fra mødet med en god fornemmelse i forhold til Tour de France.

Johan Bruyneel tog aldrig selv konfrontationerne face-to-face, men fik Duffy til at sende en svinermail

Hvad jeg ikke vidste, var, at Bruyneel taler med mindst to tunger. Han havde en højre hånd i Geert Duffeleer, som bare blev kaldt Duffy. Hans job var åbenbart at være bad cop. Vi fik alle med jævne mellemrum mails med trusler. Da resultaterne udeblev, mente han, at vi ikke trænede hårdt nok, og derfor blev det et krav, at vi skulle uploade vores træningsfiler hver anden dag. Hvis ikke vi gjorde det, blev vi trukket i løn, lod han forstå. Nogle gange var det personlige mails, andre gange kollektive mails til alle ryttere på holdet, og som regel var de forbundet med en advarsel om mulige konsekvenser.