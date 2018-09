Vuelta-udfordrer vender tilbage til lykkebjerg, hvor rivalerne nedkæmpedes Da den spanske rundtur senest sluttede på Lagos de Covadonga, sejrede Nairo Quintana, erobrede førertrøjen og lod sig ikke siden støde fra tronen.

For colombianeren Nairo Quintana (Movistar) er Lagos de Covadonga, hvor finalen udspiller sig på dagens 178,2 km lange 15. etape, som udgår fra Ribeira di Arriba, identisk med lykkebjerget i Vuelta a España.

Det var her, sydamerikaneren i 2016 kæmpede sig til sin første og hidtil eneste etapegevinst i den spanske rundtur og samtidig tilbageerobrede den røde førertrøje fra spanieren David De la Cruz, der havde haft den til låns en enkelt dag.

Og dermed havde Quintana på denne 10. etape lagt grunden til det triumftog, der førte ham helt frem til den endelige hyldest øverst på podiet i Madrid flankeret af den britiske Tour de France-konge Chris Froome og landsmanden Esteban Chaves, som var slået med henholdsvis 1.23 og 4.08 minutter.

Mere krævende end for 2 år siden

Dengang indgik Lagos de Covadonga som den midterste i trilogien af skrappe bjergudfordringer i Asturien. Den fulgtes efter en hviledag af etapen til Peña Cabarga, hvor Froome avancerede i klassementet ved at vinde, men Quintana fulgte ham til dørs uden tidstab, og selv om briten byttede plads med spanieren Alejandro Valverde og som nr. 2 pustede sydamerikaneren i nakken, nåede han aldrig højere op.

Dagens rute er langt mere krævende end for 2 år siden, da Mirador del Fito ud over finalestigningen var det eneste bjerg.

I den aktuelle version skal rytterne 2 gange over Mirador del Fito, ligesom der er en 3. kategori stigning straks i starten, og i det hele taget er der udsigt til et vildt bumpende ridt fra vest mod øst i det nordlige Spanien uden flade strækninger af ret lang varighed undervejs.

Finalen kan indledes 90 km fra mål

Etapen aspirerer da også kraftigt til betegnelsen som løbets hårdeste, men her er der nok lidt tale om smag og behag, for fredag og lørdag venter ligeledes to voldsomt truende etaperr i Andorra - og til den tid er rytterne endnu mere trætte end i dag.

Hvis favoritterne for alvor beslutter sig for at spille med musklerne, kan det føre til, at finalen faktisk indledes med allerede 90 km til mål.

Sådan tager profilen over dagens 15. etape sig ud.

Sådan tager profilen over dagens 15. etape sig ud.

Her tager aktørerne nemlig fat på den første, 7,1 km lange klatretur op til toppen af Mirador del Fito med en gennemsnitlig procent på 7,7 og en maksimal på 11 cirka midtvejs.

Den anden konfrontation med dette lille bjerg, der kun hæver sig 580 m over havets overlade, er 800 m kortere, og fra bjergspurten i 1. kategori er der endnu 40 km til mål.

Det andet af løbets 3 bjerge i special-kategori

Der er yderligere et par knolde, der nok kunne have gjort sig fortjent til at komme i betragtning ved uddeling af point til bjergkonkurrencen. Sådanne er til gengæld på spil i fuld udstrækning ved selve målpassagen.

Lagos de Covadonga holdt sit indtog på Vuelta-ruten i 1983 med den spanske legende Marino Lejarreta som vinder. Det har siden været besteget 20 gange og er det andet af løbets 3 bjerge, der er rangeret som så vanskeligt, at det hører hjemme i den kategori, som her i Vueltaen hedder Especial - det første var La Covatilla på 9. etape og det sidste er Coll de la Gallina i Andorra på lørdag - så rytterne er advaret om, hvad der venter.

Turen op mod toppen indledes i 265 meters højde og slutter i 1.110 m, og distancen er på 11,7 km med en gennemsnitlig procent på 7,2 og en maksimal på 17 cirka 2 km fra mål