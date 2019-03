Storfavorit kalder finalen for livsfarlig i løb, hvor Valgren jagter gentagelse af 2018-triumf

Fakta Omloop Het Nieuwsblad Den 74. udgave af Omloop Het Nieuwsblad er det fjerde af sæsonens 38 WorldTour-løb. Sidste års top-10: 1. Michael Valgren, 2. Lukasz Wisniowski 12 sekunder, 3. Sep Vanmarcke, 4. Jasper Stuyven, 5. Philippe Gilbert, 6. Edward Teuns, 7. Bert van Lehrberghe, 8. Sonny Colbrelli, 9. Arnnaud Démare, 10. Marcus Burghardt. De seneste 10 års vindere: 2018: Michael Valgren. 2017 og 2016: Greg van Avermaet. 2015 og 2014: Ian Stannard. 2013: Luca Paolini. 2012: Sep Vanmarcke. 2011: Sebastian Langeveld. 2010: Juan Antonio Flecha. 2009: Thor Hushovd. Foruden sidste års sejrherre Michael Valgren er kun én dansker hyldet blandt de 3 bedste i Omloop Het Nieuwsblad. Frank Høj blev i 2002 nr. 2 efter belgieren Peter van Petegem, da løbet hed Omloop Het Volk. Danske placeringer 2018 (ud over Michael Valgren): 12. Mads Würtz Schmidt, 23. Magnus Cort, 46. Christopher Juul-Jensen, 47 Søren Kragh Andersen alle 12 sekunder efter Valgren ligesom nr. 2 Lukasz Wisniowski, 89. Matti Breschel 9.12 minutter, 91. Lars Bak 12.16, 92. Mads Pedersen samme tid. Michael Carbel udgik. Foruden de 18 mandskaber med WorldTeam licens er syv 2. divisionshold til start: Cofidis, Corendon-Circus, Direct Energie, Roompot-Charles, Sport Vlaanderen, Wallonie-Bruxelles, Wanty-Gobert. Tre ryttere, alle belgiere, har vundet løbet tre gange: Peter Van Petegem i 2002, 1998 og 1997, Joseph Bryère i 1980, 1975 og 1974 samt Ernest Sterckx i 1956, 1953 og 1952.

Årsdagen er passeret med lidt over en uge for den første af de bedrifter, som lagde grunden til den fantastiske sæson, der førte Michael Valgren frem til et helt nyt kapitel i cykeltilværelsen.

24. februar 2018 overrumplede den da 26-årige dansker samtlige rivaler i det traditionsrige belgiske åbningsløb Omloop Het Nieuwsblad med et eksplosivt fremstød i finalen, og inden nogen havde nået at sunde sig, havde Astana-rytteren skaffet sig så stort et forspring, at han passerede målstregen på Halsesteenweg i Meerbeke med et forspring på 12 sekunder til det hovedfelt på 55 ryttere, der talte langt størstedelen af favoritterne.

Siden fulgte andre imponerende resultater, der mundede ud i, at Michael Valgren i december for anden gang i karrieren kåredes som Årets Cykelrytter i Danmark, og i dag står han så atter på startlinjen i Gent på jagt efter den svære gentagelse af den exceptionelle præstation.

Kan ikke skjule sig i mængden

Med nr. 1 på ryggen er han fra første færd udpeget som rytteren, der har ydet noget ekstraordinært i løbet, fordi det tal sædvanligvis tildeles det foregående års vinder, så Valgren har ingen mulighed for at skjule sig i mængden.

Det ligger nu heller ikke til hans mentalitet – og slet ikke nu, da han er tildelt nyt ansvar som den deciderede kaptajn hos sin nye arbejdsgiver, sydafrikanske Team Dimension Data, mens han hos Astana nok hørte hjemme i toppen af hierarkiet, men ikke var den eneste, der næredes store forventninger til.

Michael Valgren er kommet pænt, men ikke prangende fra den allerførste fase i sit ny job. Han har forberedt sig i stil med sidste år under et månedlangt ophold i Australien, hvor han hverken i Tour Down Under eller Cadel Evans Great Ocean Road Race spillede nogen fremtræden rolle.

Efter hjemkomsten til Europa har Valgren kørt Volta ao Algarve, hvor hans muligheder i det samlede klassement ødelagdes allerede på 1. etape, da han blev bremset af et massestyrt kort før mål, så han satte næsten halvandet minut til.

Alligevel bevarede han fighterviljen, viste gode momenter i den resterende del af løbet og sluttede på en 15. plads i stedet for i den top-10, han givetvis kunne have kørt sig ind i uden uheldet.

I dag begynder sæsonen for alvor

Men ligesom for hovedparten af de øvrige klassikerspecialister er det først fra i dag med Omloop Het Nieuwsblad, at den alvorlige del af sæsonen indledes.

Med sine 13 mure og 9 brostensstrækninger giver den 203 km lange styrkeprøve en spændende forsmag på de endnu mere prestigemættede forårsklassikere, der venter senere med højdepunktet 7. april i Flandern Rundt – en udfordring, der i år er prioriteret helt i top hos Michael Valgren.

I dagens kappestrid har danskeren selskab ikke mindst af nordmanden Edvald Boasson Hagen, der fra sæsonstarten har vist fin form og er noteret på den ene af de to sejre, Diemension Data i år har hjemført – på den indledende enkeltstart i Volta a Valenciana.

Den anden hentede italieneren Giacomo Nizzolo for lidt over en uge siden i Tour of Oman, og han er ligeledes med i dagens trup, der desuden omfatter Valgrens landsmand Lars Bak, belgieren Julien Vermote, sydafrikaneren Jaco Venter og den norske debutant Rasmus Tiller.

Nævner Valgren og Mads Pedersen blandt favoritterne

Den belgiske avis, der lægger navn til løbet, Het Nieuwsblad, har Michael Valgren samt yderligere en af de i alt 9 danske deltagere, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), med i sin favoritvurdering, uden at nogen af de to dog befinder sig helt i top blandt de.15 ryttere, der er nævnt.

Favoritten over dem alle er efter det belgiske medies mening den olympiske guldvinder Greg van Avermaet (CCC Team), der da også sad på tronen to år i træk, inden Valgren bemægtigede sig den.