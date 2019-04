Favorit ender på hospitalet efter voldsomt styrt, men slipper med skrækken.

En uventet og chokerende dramatisk hændelse indtraf, inden der var skruet op for de reelle bataljer i Flandern Rundt..

Efter 110 km på vej frem mod den første af de 17 klatreture på de udfordrende mure, Oude Kwaremont, der skulle bestiges i alt tre gange, var tempoet i feltet bag dagens fire udbrydere øget uden dog at være ekstremt hårdt.

Ikke desto mindre væltede omkring en halv snes ryttere, og den værst medtagne var ingen ringere end en af de mest fremtrædende favoritter, sidste års hollandske sejrherre Niki Terpstra (Direct Energie).

Beroligende meldinger fra hospitalet

Den 34-årige hollænder, der var i gang med sit 11. Flandern Rundt – ud over førstepladsen i 2018 er han yderligere 5 gange sluttet i top-10 – blev liggende længe på asfalten, og mens de andre implicerede med møje kunne fortsætte, førtes Terpstra til hospitalet i Oudenaarde,

I løbet af aftenen indløb der dog beroligende meldinger både fra Niki Terpstras hustru Ramona og Direct Energie.

Holdet oplyste, at hollænderen et kort øjeblik var uden bevidsthed, men er sluppet med en hjernerystelse. Der er dog udelukket, at han stiller til start i Paris-Roubaix på søndag.

Ramona Terpstra fortalte via de sociale medier, at alt efter forholdene går godt, men at hendes mand for en sikkerheds skyld bliver på hospitalet natten over.

Mathieu van der Poel kom også galt af sted

Senere i løbet udsattes Niki Terpstras landsmand og ligeledes et af de varmeste bud på sejr verdensmesteren i cykelcross Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) for et ublidt møde med asfalten.

Hollænderen punkterede, men da han skulle skifte cykel, var han lidt for ivrig og styrtede voldsomt.

Han blev siddende og tog sig til skulderen, men kom på cyklen igen, og efter kortvarigt at have fået assistance af sin danske holdkammerat Lasse Norman, nåede han efter et formidabel forfølgelsesridt frem til fronten igen.

Imponerende fjerdeplads trods uheldet

Under de omstændigheder var det imponerende at han sluttede som nr. 4 i den gruppe på knap en snes ryttere, der var 17 sekunder efter den sejrende italiener Alberto Bettiol (EF Education First).

Også løbets anden cykelcrossstjerne den tidligere tredobbelte belgiske verdensmester Wout van Aert (Jumbo-Visma) nåede til vejs ende i dette felt