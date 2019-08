Fantastiske Kasper Asgreen vinder EM-sølv og scorer værdifulde ranglistepoint

Med andenpladsen på enkeltstarten ved europamesterskaberne har Asgreen sammen med Mikkel Bjerg og Martin Toft Madsen uofficielt sørget for at sende Danmark op som nr. 10 på verdensranglisten.

Ni dage efter at have sat punktum for tre ugers udmarvende strabadser i Tour de France leverede dansk cykelsports store positive overraskelse i denne sæson Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) en ny formidabel præstation, da han erobrede sølv på elitens enkeltstart ved europamesterskaberne i den hollandske by Alkmaar.