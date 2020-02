Enheden bag Fuglsang-rapport: Materialet kan ikke bære en sag

CADF sætter en undersøgelse i gang for at finde ud af, hvordan en intern rapport kan være lækket til medier.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Cykelsportens antidopingenhed (CADF) bekræfter, at den har udarbejdet en rapport om den påståede forbindelse mellem Jakob Fuglsang, Astana og den bandlyste italienske læge, Michele Ferrari, baseret på »informationer om potentielle brud på dopingreglerne«.

Samtidig slår CADF i en officiel meddelelse fast, at en grundig gennemgang af materialet har ført til beslutningen om, at »rapporten ikke er sendt videre til UCI (den internationale cykelunion) for iværksættelse af disciplinære sager mod det omtalte personer eller hold«.

Påståede potentielle brud

Den fuldstændige meddelelse fra CADF lyder:

»Som svar på den voksende medieinteresse for cykelrytterne Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko og dr. Michele Ferrari vil cykelsportens antidopingenhed (CADF), der arbejder uafhængigt på mandat fra den internationale cykelunion (UCI), gerne gøre nogle pointer klart:

I overensstemmelse med den internationale antidoping kode og det internationale antidopingagenturs standarder for test og og undersøgelser, undersøger CADF alle informationer, enheden modtager om mulige overtrædelser af dopingreglerne.

Med hensyn til et særligt offentliggjort dokument kan CADF bekræfte følgende:

CADF har modtaget informationer om påstået potentielle brud på dopingreglerne og har bedt efterretningsvirksomheden Sportradar om at udføre yderligere research af påstandene som supplement til CADF’s materiale.

Lækage undersøges

Da internationalt samarbejde er nøglen til effektivt antidopingarbejde, er Sportradars efterfølgende rapport blevet delt i dybeste fortrolighed og på sikker vis mellem et udvalg af relevante antidoping- og politimyndigheder.

CADF behandlede informationerne i rapporten med største forsigtighed. På intet tidspunkt blev indholdet delt med tredjepart, inklusive mediefolk.

CADF beklager dybt, at rapporten er lækket, og der er sat en undersøgelse i gang for at forstå, hvordan rapporten blev gjort offentlig og hvordan det kan forebygges, at det sker igen.

Endelig bekræfter CADF efter en grundig gennemgang af det materiale, der er tilgængeligt, at rapporten ikke er sendt videre til UCI for iværksættelse af disciplinære sager mod de omtalte personer eller hold.

CADF har ikke yderligere kommentarer til sagen«.

Det er således ikke muligt at få oplyst, om undersøgelsen af en eventuel forbindelse mellem Jakob Fuglsang, Astana og Michele Ferrari er skrinlagt eller fortsætter.

Politiken, DR og norske VG har tidligere kontaktet CADF for uddybende oplysninger, men det utvetydige svar fra direktør Olivier Banuls var:

»CADF kan ikke diskutere sine aktiviteter«, siger direktør Olivier Banuls.