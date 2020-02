Corona-isoleret Michael Mørkøv: Jeg føler mig frisk som en havørn, men jeg frygter, at mit VM hænger i en tynd tråd

FOR ABONNENTER

Fra sit værelse på Hotel Vienna tæt på velodromen i Berlin, hvor han efter planen skal deltage i parløbet ved verdensmesterskaberne i banecykling på søndag sammen med den nykårede VM-guldvinder i 4 km holdforfølgelsesløb Lasse Norman Hansen, sidder den 34-årige danske mester på landevej Michael Mørkøv her ved middagstid fortsat mutters alene efter at være isoleret af frygt for, at han kan være smittet med coronavirus.