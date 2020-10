Verdensmesterens brøler koster triumf i klassiker

I få frydefulde øjeblikke troede den 28-årige franskmand Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), at han havde indskrevet sig i cykelhistorien som den blot femte indehaver af regnbuetrikoten, der havde formået også at vinde klassikeren Liège-Bastogne-Liège, da han allerede kort før målstregen efter 257 kilometers strabadser hævede armene i jubel.

Men ugen efter at Alaphilippe så imponerende sikrede sig VM-titlen på motorbanen i Imola, begik han karrierens ultimative brøler – netop fordi han for tidligt lod begejstringen bruse.

For mens franskmanden glædede sig over at have udført endnu en forrygende bedrift, kom den slovenske Tour de France-taber – for det var han, selv om han sluttede den tre uger lange styrkeprøve på andenpladsen – stormende bagfra og pressede sig, som målfotoet utvetydigt afslørede, lige netop en anelse forbi Alaphilippe, endnu inden denne havde nået at få armene ned.