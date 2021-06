Forrygende jubel-comeback følger efter vanvidsetapen

Et døgn efter en uhyggelig vanvidsetape med stribevis af styrt eksploderede Tour de France-showet i en ganske anderledes overstadig jubelfinale, da den 36-årige brite Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step), som for 10 år siden erobrede verdensmesterskaber på Geels Bakke, oplevede et forrygende comeback ved at nå i mål som vinder af den 150,4 km lange 4. etape fra Redon til Fougères.

Den rutinerede spurtkanon fra Isle of Man demonstrerede i klodens skrappeste cykeludfordring de kvaliteter, der for nogle år siden gjorde ham til den ypperste på sit felt, men som talrige eksperter havde tvivlet på, han nogensinde ville finde frem igen.