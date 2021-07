Tilfreds Jonas Vingegaard forklarer, hvordan det lykkedes at afværge snigangreb på bjerget

Det kom slet ikke bag på Jonas Vingegaard, at rivalen Richard Carapaz angreb på den sidste kilometer af onsdagens bjergetape til Col du Portet.

Ecuadorianeren havde ellers set lidende ud og undladt at tage føringer hele vejen op ad bjerget. Men danskeren fornemmede, at der var tale om bluff.

»Hver gang vi kiggede bagud - selv når vi kørte roligt - lignede han én, der led meget. Jeg tænkte derfor, at han var klar til at angribe«, siger Vingegaard.

»Da han gjorde det, kunne jeg ikke helt gå med med ham, men jeg fandt mit eget tempo, og heldigvis kom jeg tilbage og blev nummer to«, lyder det fra danskeren.

Tadej Pogacar vandt etapen foran Vingegaard, der overhalede Carapaz på de sidste meter.

Og det er ikke uden betydning, for der var kun et sekunds forskel på de to før etapen.

Nu er hullet øget til fire sekunder, og Vingegaard er tilmed avanceret til den samlede andenplads, fordi Rigoberto Urán måtte opgive at følge med.

»Jeg er superglad for, hvordan det gik. Jeg ville have elsket at tage en etapesejr, for min familie var her for at se mig«.

»Men en andenplads er også fantastisk, og jeg er især glad for, at det lykkedes at tage så meget tid på Urán«, siger Vingegaard.

Andenpladsen er hans foreløbig bedste etaperesultat. Han nåede dog at drømme om den helt store triumf på den barske, 16 kilometer lange målstigning.

»Ja, der var nogle tidspunkter, hvor jeg tænkte, at jeg i hvert fald kunne være med til at kæmpe om sejren. Og det gjorde jeg jo, så det er jeg meget tilfreds med«, siger Jonas Vingegaard.

Ros fra Pogacar

Den regerende - og formentlig kommende - Tour-vinder Tadej Pogacar ser store muligheder for sin danske modstander, efter at de to bjergryttere onsdag leverede endnu et spektakulært slag på Col du Portet.

Pogacar vandt etapen, men Vingegaard kom i mål på andenpladsen og er nu også nummer to i den samlede stilling.

- Vingegaard kører fantastisk. Han er virkelig trådt i karakter efter alle de uheld, Jumbo-Visma havde i begyndelsen af løbet.

- Han er en topklasserytter, der vil blive endnu bedre i fremtiden. Han kan vinde Tour de France inden længe. Jeg kan virkelig godt lide at køre mod ham, siger Tadej Pogacar.

