Kvinder jubler over at kunne udfolde sig i vildt krævende brostensshow

Som et uhyre bredt udsnit af de kvindelige professionelle landevejsryttere giver også de to danske aktører i verdenstoppen Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitane), nr. 6 i det globale hierarki, og Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Movistar), nr. 11, udtryk for nærmest overstadig begejstring over i dag at skulle stifte bekendtskab med en styrkeprøve, der hidtil har været forbeholdt mændene.

125 år efter den første udgave af »Helvedet i Nord«, Paris-Roubaix, indgår denne barske konfrontation med de nordfranske brostensstrækninger nu for første gang i kvindernes WorldTour og slutter sig dermed til den efterhånden vidtfavnende vifte af internationale cykelsportsbegivenheder på højt niveau, som byder på versioner for begge køn.