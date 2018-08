Italiensk topkarakter til Mørkøv efter Vivianis suveræne Vuelta-triumf

»Fra starten var Team Sky ligesom os interesseret i at kontrollere etapen, men jeg er dybt imponeret over den måde en ung rytter som Kasper Asgreen var i stand til at holde så højt et tempo i meget lang tid.«

»Til slut var Michael uvurderlig for mig. Vi oplever alle en helt eventyrlig sæson, og for mig personligt var det noget helt specielt nu også at kunne vinde en etape i Vueltaen, hvilket ikke tidligere er lykkedes«.

Udbrydere var uden chance

Feltet havde fra start ikke det store behov for at kaste sig ud i et for voldsomt tempo og ej heller for at hente det udbrud på 6 mand, der kom til at præge en stor del af etapen.

Franskmanden Pierre Roland (EF Education First) demonstrerede for anden dag i træk angrebsiver og slap fri sammen med landsmanden Nans Peters (AG2R). De fik følgeskab af 4 spaniere, Jordi Simon (Burgos BH), Antonio Molina (Caja Rural), Luis Angel Mate (Cofidis) og Hector Saez (Euskadi-Murias), men med Team Sky og Quick-Step Floors som de styrende elementer bagude, stod det ret hurtigt klart, at denne offensiv kun ville udvikle sig til en parentes i det store Vuelta-skuespil.

Rolland opgav sit forehavende, og selv om fronten fik nyt blod i skikkelse af blandt andre belgieren Victor Campenaerts (Lotto Soudal), den østrigske mester Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) og franskmanden Alexis Gougeard (AG2R), var det feltet, der sad med de stærkeste kort på hånden.

Den 34-årige Luis Angel Mate, der har kørt for sin franske arbejdsgiver siden 2011, men endnu aldrig har vundet et løb, har tilsyneladende kastet sin kærlighed på bjergtrøjen, og med dagens aktiviteter styrkede han sin føring i denne indlagte konkurrence.

Topryttere satte meget tid til

Godt 20 km fra mål, da feltet var uhyre tæt på at opsluge udbryderne, valgte Lukas Pöstlberger at satse alene, men da der manglede 6 km, slap kræfterne op efter en intens jagt anført af først og fremmest Movistar.