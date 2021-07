Jonas Vingegaard til skrap eksamen på Tourens højeste tinde

Mens den rutinerede hollænder Bauke Mollema (Trek-Segafredo) på den 183,7 km lange 13. etape fra Carcassonne til Quillan kunne juble over en af karrierens fornemste triumfer, da han førte et solududbrud på lidt over 40 km sejrrigt til ende, og franskmanden Guillaume Martin (Cofidis) skabte opstandelse i det samlede klassement, hvor han avancerede til andenpladsen, valgte størstedelen af kandidaterne til de endelige topplaceringer i Tour de France at spare så meget som muligt på energien inden de forestående, afgørende slag i Pyrenæerne.

Etapen fik således to vindere i Mollema og Martin, men hvor hollænderen længst har udspillet sin rolle i det overordnede regnskab, rykkede den 29-årige franskmand ind som et nyt element i det tætte opgør om hæder bag den stadig suveræne slovenske indehaver af den gule førertrøje Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).