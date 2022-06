Kommuner afviser uvildig evaluering af Tour de France

De fem kommuner, der lægger flest penge for at være med i Tour de France, har takket nej til at deltage i et forskningsprojekt, der undersøger borgernes udbytte af cykelløbet. Beslutningen møder kritik fra flere lokalpolitikere. Et privat firma er sat til at evaluere, forklarer dansk tour-selskab.