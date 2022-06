I aften får 10 danskere lov til at smage på hjemmebanen

Senest imponerede Vingegaard i Dauphiné, hvor det klart stilledes til skue, at makkerskabet mellem ham og sloveneren Primoz Roglic i den ligestillede kaptajnsduo hos Jumbo-Visma fungerer glimrende, samtidig med at også den belgiske superstjerne Wout van Aert får plads til at udfolde sig. I sin forholdsvis korte karriere på højeste internationale niveau, der indledtes i 2019, har Vingegaard foreløbig hentet 7 sejre og heraf de 2 i denne sæson, ligesom indsatsen har bragt ham op som nr. 7 på verdensranglisten.