»Det fuckede mig mentalt«: Hvordan en test under coronanedlukningen førte til, at Vingegaard måtte tage det endelige opgør med nervesammenbrud, opkast og søvnløse nætter

Jonas Vingegaard har et særligt talent, der ikke var lige til at udklække. Her fortæller han og to eksperter med indgående kendskab til ham, hvordan danskeren på fire år gik fra at kaste op af nerver inden sit debutløb til at vinde Tour de France.