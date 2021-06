Robert Skov gjorde oprør mod trænerens »hårde« eksperiment

Egentlig spillede han rollen ganske udmærket.

Engang i efteråret 2019 fik en hollandsk træner den fikse idé, at Robert Skov skulle være venstre back. Efter et helt ungt liv som offensiv spiller med et venstreben af en anden og bedre verden skulle silkeborgenseren pludselig til at være forsvarer. Udadtil tog han opgaven på sig. På banen gjorde han det fint, uden at brillere, og når han fik utallige spørgsmål om emnet, svarede han høfligt: