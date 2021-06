EM-døgnet: Åge Hareide vil have regnbuefarverne ud af fodboldstadion

Sport og politik. I München ønskede man i forbindelse med Tysklands kamp mod Ungarn ved EM at lyse Allianz Arena op i netop regnbuefarverne, men det blev afvist af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Åge Hareide, der fra 2016 til 2020 stod i spidsen for det danske herrelandshold i fodbold, mener heller ikke, at regnbuefarverne hører hjemme i idræt. Det siger Hareide til den norske avis Adresseavisen ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

»Man bør holde idrætten og fodbolden helt fri for politik og propagandasager, som Pride (fokus på LGBTQ+-rettigheder, red.) er. Pride er på mange måder propaganda for, at folk skal være glade for hinanden. Det er i orden, men idrætten skal ikke bruges til det«, siger den tidligere danske landstræner, der nu træner den norske klub Rosenborg. »Det behøver ikke komme ind på vores arena. Det er ikke nødvendigt, hos os har det aldrig været en diskussion«.

Hareide understreger, at han går op i mangfoldighed i idrætten. »Idrætten er et sted for alle mennesker, det har jeg aldrig haft et problem med. Folk, der går ind i et omklædningsrum – om du er fattig eller rig, mørk eller lys, eller hvilken orientering du har. Det er der ingen, der spørger om, når du kommer ind. »Vi spørger, om du er glad for at spille fodbold«, siger nordmanden.

Foto: Kenzo Tribouillard/Ritzau Scanpix Den hollandske anfører Georginio Wijnaldum siger på et pressemøde, at hans hold søndag kan forlade banen i Budapest, hvis spillerne oplever krænkelser fra publikum.

Holland. Den hollandske anfører Gioginio Wijnaldum vil bære et armbind med regnbuefarver og påskriften ’One Love’ til ottendedelsfinalen søndag i Budapest mod Tjekkiet. Han siger også, at hans hold kan forlade banen, hvis spillerne bliver krænket, som Cristiano Ronaldo og Kylian Mbappé efter sigende har været udsat for på Puskas Arena.

Armbåndet i regnbuefarver står får diversitet, og Wijnaldum har på et pressemøde sagt, at han vil bære det delvis for at lægge afstand til et godkendt ungarsk lovforslag, der forbyder homoseksuelle at optræde i undervisningsmateriale eller tv-shows for unge under 18 år.

»Jeg gør det ikke kun som protest mod Ungarn. Armbåndet er vigtigt, da det står for diversitet, og ’one love’ betyder, at vi alle er en del af verden, og at alle skal have frihed til at være, som de er«, siger Georginio Wijnaldum.

Danmark. Det vækker undren hos Danmarks Idrætsforbund (DIF), at Allianz Arena i München fik afslag på at lyse stadion op i regnbuefarver til onsdagens EM-kamp mellem Tyskland og Ungarn. Det siger Hans Natorp, den nyvalgte DIF-formand, som har fulgt sagen fra afstand. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) sagde nej til bystyret i München, som ønskede regnbuefarver til kampen. »Det er ærgerligt, at det blev gjort til et politisk spørgsmål. For mig er det noget, der kan hægtes op på verdensmålene. Vi diskriminerer ikke. Vi respekterer hinanden. Der skal være plads til alle. I idrætten er det i særdeleshed det, vi hele tiden arbejder med. Vi inkluderer alle. Det er en forkert præmis at gøre det til et politisk spørgsmål«, siger Hans Natorp.

Danmark. Landsholdsanfører Simon Kjær så stadig lidt mærket ud og modtog behandling ved onsdagens træning i den danske EM-lejr, efter at han fik et skrub i mandagens 4-1-sejr over Rusland. Skavanken kommer dog næppe til at holde Kjær ude af lørdagens EM-ottendedelsfinale mod Wales, forventer landstræner Kasper Hjulmand. »Han fik et skrald i kampen, men han kunne spille den færdig, og vi forventer, at han bliver klar til at møde Wales«, siger landstræneren torsdag formiddag.

»Jeg har stort set holdet til på lørdag i Amsterdam klar oppe i hovedet. Der er stadigvæk et par enkelte ting, der kan ændre sig. Vi ved også, at Wales er et meget fleksibelt hold, der kan komme i forskellige formationer, så vi prøver selvfølgelig at forberede os på de forandringer, de kan komme med. Så jeg har stadigvæk nogle overvejelser, men jeg har et godt billede af vores hold til kampen«, siger Kasper Hjulmand. EM-ottendedelsfinalen spilles lørdag klokken 18.

Danmark. Det var på opfordring fra de danske landsholdsspillere, at deres bus sent mandag aften tog en omvej fra Parken og hjem til EM-basen i Helsingør efter Danmarks 4-1-sejr over Rusland. Spillerne ville mærke folkestemningen efter avancementet til ottendedelsfinalen, og de PET-vagter, der følger EM-holdet, gav accept til spillernes ønske. Det siger Dansk Boldspil-Unions fodbolddirektør, Peter Møller, til B.T.

Og de danske spillere havde en fed oplevelse på køreturen gennem flere københavnske gader. Det fortæller de torsdag formiddag på et pressemøde i Helsingør. »Det var en folkefest, som jeg ikke har set før, og det lignede fandeme, at vi havde vundet hele lortet. Det var ret vildt«, siger Andreas Cornelius. »Jeg så nogle af mine venner klatre rundt på en statue ved Trianglen, og det var sgu meget sjovt«, tilføjer angriberen muntert.

Dommer. Det bliver den tyske dommer Daniel Siebert, der skal styre slagets gang, når Danmark lørdag ramler ind i Wales i ottendedelsfinalen ved EM. Det har Uefa offentliggjort torsdag. Siebert har allerede dømt to EM-kampe. Den 37-årige dommer dømte således også, da Skotland mødte Tjekkiet, og da Sverige mødte Slovakiet. Kampen mellem Danmark og Wales spilles i Amsterdam.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix To gamle Real Madrid-holdkammerater, Cristiano Ronaldo og Karim Benzema, forlod onsdag aften banen i godt humør. Både Portugal og Frankrig gik videre ved EM med et 2-2-resultat.

Portugal. Cristiano Ronaldo scorede onsdag aften to mål på straffespark, da Portugal spillede 2-2 i den sidste gruppekamp mod Frankrig ved EM. Dermed nåede den 36-årige angriber op på 109 mål i nationaltrøjen, hvormed han tangerer Ali Daeis scoringsrekord i landsholdsregi. Ali Daei scorede fra 1993 til 2006 109 mål for det iranske landshold. »Tillykke til Cristiano Ronaldo, som nu er ét mål fra at slå mændenes internationale scoringsrekord. Jeg er beæret over, at denne bemærkelsesværdige bedrift vil tilhøre Ronaldo – en fantastisk fodboldspiller og en omsorgsfuld humanist, der inspirerer og påvirker mennesker over hele verden«, skriver Daei på Instagram. Ronaldo, som er den førende målscorer i EM’s historie, har scoret 109 mål i 178 internationale kampe. Portugal møder Belgien i ottendedelsfinalen på søndag.

EM-kampe 1/8-finaler 26. juni 18.00 Wales-Danmark 21.00 Italien-Østrig 27. juni 18.00 Holland-Tjekkiet 21.00 Belgien-Portugal 28. juni 18.00 Kroatien-Spanien 21.00 Frankrig-Schweiz 29. juni 18.00 England-Tyskland 21.00 Sverige-Ukraine EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe

FAKTA De bedste målscorere I landsholdsfodbold er disse ti spillere de hidtil mest scorende (antal kampe): 1 Ali Deei, Iran, 109 (149)

2. C. Ronaldo, Portugal, 109 (178)

3. M. Dahari, Malaysia, 89 (142)

4. Ferenc Puskas, Ungarn, 84 (85!)

5. Godfrey Chitalu, Zambia, 79 (111)

6. Hussein Saeed, Irak, 78 (137)

7. Pelé, Brasilien, 77 (92)

8. Ali Mabkhout, Emirat., 76 (92)

9. Sandoe Koscis, Ungarn, 75 (68!)

10. K. Kamamoto, Japan, 75 (76!)





Tyskland. 25 år efter at have knust de engelske fodboldhjerter i EM-semifinalen i 1996 ser Tyskland frem til at vende tilbage til Wembley. Tirsdag skal tyskerne således møde England i et brag af en ottendedelsfinale efter at have spillet 2-2 mod Ungarn onsdag. »Det var noget af en thriller. Det var hårdt for nerverne«, siger en lettet tysk målmand Neuer ifølge nyhedsbureauet AFP. »Det bliver en fuldstændig anden kamp mod England. Vi ønsker at nå længere. Og Wembley passer os godt«. Gareth Southgates mandskab vil uden tvivl gøre alt, hvad det kan, for at tage hævn for nederlaget i 1996, som de engelske værter tabte på straffespark til tyskerne, der gik hele vejen og besejrede Tjekkiet i finalen. Joachim Löw erkender, at hans hold onsdag lavede masser af fejl, men er fortrøstningsfuld forud for det afgørende møde med englænderne. »Vi kommer til at være bedre mod England, det lover jeg«, siger han ifølge AFP.

Danmark. Landstræner Kasper Hjulmand har taget de tre frontangribere Kasper Dolberg, Jonas Wind og Andreas Cornelius med til EM. Men indtil videre har ingen af de tre formået at bide sig fast i startopstillingen under slutrunden. I stedet har Yussuf Poulsen, der ellers oftest bruges i højre side, været skubbet ind i midten i to af kampene. De danske angribere kæmper en tæt kamp om spilletid, mener Kasper Dolberg.

»Det har været meget lige. Vi har nærmest spillet lige meget alle sammen. For mig handler det egentlig bare om at holde mig klar«, siger Kasper Dolberg. Nice-angriberen, der også var med ved VM i 2018, er ikke