EM-døgnet: 17-årig polak er EM-historiens yngste spiller

Polen. Kacper Kozlowski skrev sig ind i EM-historien, da han i det 55. minut af kampen mod Spanien blev skiftet ind. Dermed blev Kozlowski i en alder af 17 år og 246 dage den yngste spiller til at optræde ved en EM-slutrunde nogensinde. Polakken overgik englænderen Jude Bellingham, der i en alder af 17 år og 349 dage blev skiftet ind i Englands kamp mod Kroatien.

Belgien. Belgien er uden kantspilleren Thorgan Hazard, når holdet runder gruppespillet af med et opgør mod Finland. Den 28-årige Dortmund-spiller rejser slet ikke med resten af truppen til Rusland, hvor kampen mod Finland bliver afviklet mandag aften fra klokken 21.00, oplyser det belgiske fodboldforbund på Twitter. Ifølge belgiske medier har Hazard, der scorede et mål mod Danmark, fået et slag over sit venstre knæ, og det er årsagen til fraværet.

Spanien. Den spanske landstræner Luis Enrique er overrasket over, at hans mandskab blot har to point efter to kampe. Senest blev det lørdag aften 1-1 mod Polen. »Jeg havde forventet mere. Jeg havde forventet, at vi på nuværende tidspunkt ville have seks point og lukket nul mål ind. Men situationen er, som den er«, siger Luis Enrique ifølge Ritzau. Spanien skal møde Slovakiet i den sidste kamp, og det kræver formentlig en sejr, hvis holdet skal videre.

Tyskland. De tidligere tredobbelte europamestre fra Tyskland kom efter det indledende 1-0-nederlag mod Frankrig tilbage på rette spor, da Portugal lørdag blev besejret 4-2. Den tyske landstræner Joachim Löw sagde efterfølgende, at planen var at presse Portugal fra start. »Vi tvivlede aldrig på os selv efter nederlaget til verdensmestrene (Frankrig, red.). Vi vidste, at vi kunne gøre det bedre. Opgaven (mod Portugal, red.) var at vise os frem på en anden måde. Især i angrebet. Fra start ville vi vise de portugisiske spillere, at vi ville vinde og ikke tabe«, siger Löw ifølge Ritzau.

Portugal. Med sit ene mål mod Tyskland udbyggede superstjernen sin rekord som den mest scorende spiller i EM-historien. Den portugisiske superstjerne er nu oppe på 12 mål fordelt over de 5 EM-slutrunder, han har deltaget i. Michel Platini er nr. 2 med 9 scoringer. Alle franskmandens mål faldt ved EM i 1984.