EM-døgnet: Knap 4.000 danskere har billet til braget mod Wales

Danmark. Det bliver ikke som i Parken, men Simon Kjær og co. kommer alligevel til at have en del danske fodboldfans i ryggen, når de lørdag går på banen til EM-ottendedelsfinalen mod Wales på Johan Cruijff Arena i Amsterdam. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har meldt udsolgt til kampen, og 3845 danske fans har billet til EM-braget. Det oplyser Dansk Boldspil-Unions (DBU) fanservice på Twitter og skriver samtidig, at der kan ende med at komme flere. »Uefa oplyser samtidig, at der kan komme et lille salg igen, når billetter ryger retur fra andre nationaliteter«, lyder det på Twitter. En tredjedel af kapaciteten på Johan Cruijff Arena må benyttes under EM. Det svarer til 16.000 tilskuere. De danske fans vil dermed komme til at udgøre lidt under en fjerdedel.

Gruppe E. Den 21-årige Real Sociedad-spiller Alexander Isak har været den helt store oplevelse hos Sverige ved den igangværende EM-slutrunde. Det er ikke gået ubemærket hen hos det polske landshold, som onsdag aften skal forsøge at sætte en stopper for den kreative offensivspiller.

»Alexander Isak er en nøglespiller. Han er formentlig den bedste i Europa i kontraspillet«, siger Polens landstræner, Paulo Sousa, ifølge svenske Fotbollskanalen. »Han er utrolig hurtig og individuelt stærk, og han er god en mod en – og endda en mod tre, hvis han får plads«.

Isaks tryllerier har fået rygtebørsen til at gløde med historier om klubber, der er klar til at kaste store pengesummer efter det lysende talent.

Lad os lyse alle stadioner op i rød, hvid og grøn. Hjemlandet over alt Gabor Kubatov, klubpræsident Ferencváros

Stadioner. Ungarske klubber meddeler, at de vil lyse deres stadion op i de nationale farver rød, hvid og grøn, når Ungarn onsdag møder Tyskland ved EM. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tirsdag forbød Uefa, at Allianz Arena i München, hvor kampen skal spilles, måtte lyses op i regnbuefarver som opbakning til LGBTQ+-rettigheder. Det fik flere tyske klubber til at varsle, at de ville lyse deres stadioner op i regnbuefarver eller markere støtte på anden vis, mens også politikere har meldt sig i støttekoret. Det har man nu reageret på i Ungarn.

En af Ungarns største klubber Ferencváros er blandt de klubber, der har meldt, at den vil lyse sit stadion op i Ungarns farver. Klubpræsident Gabor Kubatov har opfordret andre til at følge eksemplet. »Lad os lyse alle stadioner op i rød, hvid og grøn. Hjemlandet over alt«, skriver han ifølge AFP på Facebook. De øvrige klubber, der indtil videre bakker op om Ferencváros, er MTK fra Budapest og DVSC fra Debrecen.

Ungarns præsident, Viktor Orbán, har også været provokeret af de tyske klubbers opbakning til LGBTQ+-rettigheder. Han har således bedt tyske politikere om at acceptere Uefa’s forbud.

Danmark. Det danske landshold har haft hjemmebanefordel i de tre indledende gruppekampe, og lørdagens EM-ottendedelsfinale i Amsterdam ser også ud til at blive med et dansk overtal på lægterne. I hvert fald har danske fans tilladelse til at tage en smuttur til Holland og overvære kampen på den betingelse, at de maksimalt er på hollandsk territorium i 12 timer. Til gengæld har de hollandske myndigheder afvist at lukke walisiske fans ind i landet.

Under EM er kapaciteten på Johan Cruijff Arena reduceret til 16.000 på grund coronarestriktioner. Cirka en tiendedel af billetterne er allokeret til et dansk fanafsnit, men danskere har også haft mulighed for at købe billetter til de neutrale pladser. Derfor forventer DBU, at der vil være et par tusinde danskere til stede på stadion, og landstræner Kasper Hjulmand håber, at det kommer til at blive endnu en EM-kamp, hvor spillerne løfter sig på grund af opbakningen fra tribunerne.

»Vi må håbe, at det også kommer til at føles som en hjemmebanekamp. Jeg håber selvfølgelig, at der kommer en masse danskere derned, og at det giver en god oplevelse. Alle, der kender til fodbold, ved, hvor meget det betyder at have fans og opbakning i ryggen. Det giver spillerne helt vildt meget. Det har vi også alle mærket efter en tid, hvor vi ikke har haft fans på stadion. Det har været så kunstigt og mærkeligt«, siger Kasper Hjulmand.

Holland. Den hollandske EM-trup må undvære angriber Luuk de Jong i resten af slutrunden. Sevilla-spilleren har beskadiget et ledbånd i knæet til træning tirsdag og kan ikke fortsætte, oplyser Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB). Hidtil i turneringen er Luuk de Jong blevet brugt som indskifter i de to første kampe mod Ukraine og Østrig. I den seneste kamp mod Nordmakedonien så han til fra bænken i alle 90 minutter.

Foto: Jens Dresling Kasper Hjulmand nyder, at han med sit landshold nu 'kun' skal forberede spillerne på én kamp, ottendedelsfinalen mod Wales i Amsterdam.

Foto: Jens Dresling

Danmark. Det er begrænset, hvad udsigten til en EM-ottendedelsfinale frembringer af nerver på det danske fodboldlandshold, hvis man skal tro landstræner Kasper Hjulmand. Set i lyset af hvordan hans spillere i den seneste halvanden uge har skullet håndtere en holdkammerats nærdødsoplevelse og samtidig koncentrere sig om at spille en halv og to hele EM-kampe, er fem dages ’normal’ forberedelse til en EM-ottendedelsfinale en luksussituation.

»Man kan slet ikke sammenligne de mere normale følelser, det er at skulle spille en ottendedelsfinale, i forhold til hvad for nogle følelser vi har spillet fodbold med, efter hvad der skete med Christian (Eriksen, red.). En EM-ottendedelsfinale er som at gå ned og hente morgenbrød søndag morgen i forhold til pres. Det er ingenting«, siger Kasper Hjulmand.

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix De kroatiske profiler Luka Modric (bagest) og Ivan Perisic fejrer sejren over Skotland tirsdag aften.

Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Skotland. Kroatien og især Real Madrid-stjernen Luka Modric var for stor en mundfuld for Skotland i tirsdagens EM-kamp i gruppe D. Det erkender den skotske midtbanespiller Callum McGregor efter nederlaget på 1-3, som sender skotterne ud af slutrunden efter gruppespillet.

»Det var en hård læringsoplevelse i aften mod nogle virkelig topspillere, men det giver dig bare sulten til at komme tilbage igen«, siger Callum McGregor, der stod for Skotlands mål. Det var hans første mål for landsholdet og Skotlands første scoring ved en slutrunde i 23 år.

»Det er altid rart at score og få mit første mål på landsholdet, men i sidste ende er vi skuffede over resultatet«, siger midtbanespilleren fra Celtic.

EM-kampe Gruppe E 18.00 Slovakiet-Spanien 18.00 Sverige-Polen Gruppe F 21.00 Tyskland-Ungarn 21.00 Portugal-Frankrig EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe

England. Englands manager, Gareth Southgate, mener, at holdet skal have styr på sine offensive dødbolde inden de kommende knockoutkampe ved slutrunden. Det siger han, efter at England tirsdag aften sikrede sig førstepladsen i gruppe D med en sejr på 1-0 over Tjekkiet, i en kamp hvor englændernes spil endnu engang ikke var prangende. Resultatet betyder, at England går videre fra gruppen med 7 point efter tre kampe og en målscore på 2-0. Defensivt har det altså været solidt, mens det har knebet mere med at få puttet bolden i kassen i modstanderholdets ende.

»Vores spil flyder ikke af sig selv, men vi har momenter, hvor vi ligner et rigtig godt hold«, siger Gareth Southgate ifølge Ritzau. »Der er helt sikkert mere i vente fra os. Vi har ikke scoret efter en dødbold endnu. De bliver afgørende i de største kampe, og dem er vi nødt til at få styr på. Men vi foretager os generelt en masse gode ting«, tilføjer manageren der kan ses frem til en ottendedelsfinale mod et af de stærke hold fra gruppe F.