EM-døgnet: Polen har massiv respekt for hurtig svensk kontramaskine

Gruppe E. Den 21-årige Real Sociedad-spiller Alexander Isak har været den helt store oplevelse hos Sverige ved den igangværende EM-slutrunde. Det er ikke gået ubemærket hen hos det polske landshold, som onsdag aften skal forsøge at sætte en stopper for den kreative offensivspiller.

»Alexander Isak er en nøglespiller. Han er formentlig den bedste i Europa i kontraspillet«, siger Polens landstræner, Paulo Sousa, ifølge svenske Fotbollskanalen. »Han er utrolig hurtig og individuelt stærk, og han er god en mod en – og endda en mod tre, hvis han får plads«.

Isaks tryllerier har fået rygtebørsen til at gløde med historier om klubber, der er klar til at kaste store pengesummer efter det lysende talent.

Kasper Hjulmand nyder, at han med sit landshold nu 'kun' skal forberede spillerne på én kamp, ottendedelsfinalen mod Wales i Amsterdam. Foto: Jens Dresling

Danmark: Det er begrænset, hvad udsigten til en EM-ottendedelsfinale frembringer af nerver på det danske fodboldlandshold, hvis man skal tro landstræner Kasper Hjulmand. Set i lyset af hvordan hans spillere i den seneste halvanden uge har skullet håndtere en holdkammerats nærdødsoplevelse og samtidig koncentrere sig om at spille en halv og to hele EM-kampe, er fem dages ’normal’ forberedelse til en EM-ottendedelsfinale en luksussituation.

»Man kan slet ikke sammenligne de mere normale følelser, det er at skulle spille en ottendedelsfinale, i forhold til hvad for nogle følelser vi har spillet fodbold med, efter hvad der skete med Christian (Eriksen, red.). En EM-ottendedelsfinale er som at gå ned og hente morgenbrød søndag morgen i forhold til pres. Det er ingenting«, siger Kasper Hjulmand.

De kroatiske profiler Luka Modric (bagest) og Ivan Perisic fejrer sejren over Skotland tirsdag aften. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Skotland. Kroatien og især Real Madrid-stjernen Luka Modric var for stor en mundfuld for Skotland i tirsdagens EM-kamp i gruppe D. Det erkender den skotske midtbanespiller Callum McGregor efter nederlaget på 1-3, som sender skotterne ud af slutrunden efter gruppespillet.

»Det var en hård læringsoplevelse i aften mod nogle virkelig topspillere, men det giver dig bare sulten til at komme tilbage igen«, siger Callum McGregor, der stod for Skotlands mål. Det var hans første mål for landsholdet og Skotlands første scoring ved en slutrunde i 23 år.

»Det er altid rart at score og få mit første mål på landsholdet, men i sidste ende er vi skuffede over resultatet«, siger midtbanespilleren fra Celtic.

EM-kampe Gruppe E 18.00 Slovakiet-Spanien 18.00 Sverige-Polen Gruppe F 21.00 Tyskland-Ungarn 21.00 Portugal-Frankrig EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe

England. Englands manager, Gareth Southgate, mener, at holdet skal have styr på sine offensive dødbolde inden de kommende knockoutkampe ved slutrunden. Det siger han, efter at England tirsdag aften sikrede sig førstepladsen i gruppe D med en sejr på 1-0 over Tjekkiet, i en kamp hvor englændernes spil endnu engang ikke var prangende. Resultatet betyder, at England går videre fra gruppen med 7 point efter tre kampe og en målscore på 2-0. Defensivt har det altså været solidt, mens det har knebet mere med at få puttet bolden i kassen i modstanderholdets ende.

»Vores spil flyder ikke af sig selv, men vi har momenter, hvor vi ligner et rigtig godt hold«, siger Gareth Southgate ifølge Ritzau. »Der er helt sikkert mere i vente fra os. Vi har ikke scoret efter en dødbold endnu. De bliver afgørende i de største kampe, og dem er vi nødt til at få styr på. Men vi foretager os generelt en masse gode ting«, tilføjer manageren der kan ses frem til en ottendedelsfinale mod et af de stærke hold fra gruppe F.