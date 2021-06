EM-døgnet: Ustoppelige Ronaldo tangerer iraners scoringsrekord under slutrunden

Portugal. Cristiano Ronaldo scorede onsdag aften to mål på straffespark, da Portugal spillede 2-2 i den sidste gruppekamp mod Frankrig ved EM. Dermed nåede den 36-årige angriber op på 109 mål i nationaltrøjen, hvormed han tangerer Ali Daeis scoringsrekord i landsholdsregi. Ali Daei scorede fra 1993 til 2006 109 mål for det iranske landshold. »Tillykke til Cristiano Ronaldo, som nu er ét mål fra at slå mændenes internationale scoringsrekord. Jeg er beæret over, at denne bemærkelsesværdige bedrift vil tilhøre Ronaldo – en fantastisk fodboldspiller og en omsorgsfuld humanist, der inspirerer og påvirker mennesker over hele verden«, skriver Daei på Instagram. Ronaldo, som er den førende målscorer i EM’s historie, har scoret 109 mål i 178 internationale kampe. Portugal møder Belgien i ottendedelsfinalen på søndag.

EM-kampe 1/8-finaler 26. juni 18.00 Wales-Danmark 21.00 Italien-Østrig 27. juni 18.00 Holland-Tjekkiet 21.00 Belgien-Portugal 28. juni 18.00 Kroatien-Spanien 21.00 Frankrig-Schweiz 29. juni 18.00 England-Tyskland 21.00 Sverige-Ukraine

FAKTA De bedste målscorere I landsholdsfodbold er disse ti spillere de hidtil mest scorende (antal kampe): 1 Ali Deei, Iran, 109 (149)

2. C. Ronaldo, Portugal, 109 (178)

3. M. Dahari, Malaysia, 89 (142)

4. Ferenc Puskas, Ungarn, 84 (85!)

5. Godfrey Chitalu, Zambia, 79 (111)

6. Hussein Saeed, Irak, 78 (137)

7. Pelé, Brasilien, 77 (92)

8. Ali Mabkhout, Emirat., 76 (92)

9. Sandoe Koscis, Ungarn, 75 (68!)

10. K. Kamamoto, Japan, 75 (76!) Vis mere





Tyskland. 25 år efter at have knust de engelske fodboldhjerter i EM-semifinalen i 1996 ser Tyskland frem til at vende tilbage til Wembley. Tirsdag skal tyskerne således møde England i et brag af en ottendedelsfinale efter at have spillet 2-2 mod Ungarn onsdag. »Det var noget af en thriller. Det var hårdt for nerverne«, siger en lettet tysk målmand Neuer ifølge nyhedsbureauet AFP. »Det bliver en fuldstændig anden kamp mod England. Vi ønsker at nå længere. Og Wembley passer os godt«. Gareth Southgates mandskab vil uden tvivl gøre alt, hvad det kan, for at tage hævn for nederlaget i 1996, som de engelske værter tabte på straffespark til tyskerne, der gik hele vejen og besejrede Tjekkiet i finalen. Joachim Löw erkender, at hans hold onsdag lavede masser af fejl, men er fortrøstningsfuld forud for det afgørende møde med englænderne. »Vi kommer til at være bedre mod England, det lover jeg«, siger han ifølge AFP.

Danmark. Landstræner Kasper Hjulmand har taget de tre frontangribere Kasper Dolberg, Jonas Wind og Andreas Cornelius med til EM. Men indtil videre har ingen af de tre formået at bide sig fast i startopstillingen under slutrunden. I stedet har Yussuf Poulsen, der ellers oftest bruges i højre side, været skubbet ind i midten i to af kampene. De danske angribere kæmper en tæt kamp om spilletid, mener Kasper Dolberg.

»Det har været meget lige. Vi har nærmest spillet lige meget alle sammen. For mig handler det egentlig bare om at holde mig klar«, siger Kasper Dolberg. Nice-angriberen, der også var med ved VM i 2018, er ikke meget for at fremhæve sine egne kvaliteter frem for holdkammeraternes over for pressen. »Jeg har ikke lyst til at stå og sælge mig selv på den måde. Jeg tror, at Hjulmand er klar over det, så det handler meget om, hvad der er brug for i den givne kamp, og så tager han sine beslutninger ud fra det«, siger Dolberg.

Ungarn. For Ungarn er det bittert nu at måtte forlade turneringen. »Det er svært at finde ord«, siger målmand Péter Gulácsi. »Vi spillede en god kamp. Tyskland dominerede, men vi scorede to mål. Vi var uheldige. Det her er meget bittert«, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.