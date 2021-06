EM-døgnet: Rusland fordømmer nabos spilletrøje og de Bruyne tilbage i belgisk EM-lejr

Belgien. Manchester City-profilenKevin de Bruyne er tilbage i den belgiske landsholdslejr en dag tidligere end ventet efter hans brud på næsen i Champions League-finalen mod Chelsea fornylig. Den belgiske landstræner Roberto Martinez regner i første omgang ikke med midtbaneesset til kampen mod Rusland på lørdag, men spanieren siger samtidig, at det selvfølgelig kan nå at ændre sig i ugens løb.

Danmark. Robert Skovs ankelskade er værre end hidtil antaget. Det siger landstræner Kasper Hjulmand, der ellers nedtonede skaden efter 2-0-sejren mod Bosnien. »Den ankel var godt vredet rundt. Det er klart, at der venter noget skanning og undersøgelse i løbet af det næste døgn. Måske skal vi bruge et til to døgn for at få fuldstændig styr på prognosen«, siger Hjulmand ifølge Ritzau. Skov blev skadet i et sammenstød med en bosnisk spiller. Er en spiller skadet, kan denne erstattes i truppen frem til på lørdag. Landstræner Kasper Hjulmand oplyser endvidere, at han er fortrøstningsfuld omkring Christian Nørgaard og Andreas Skov Olsen til åbningskampen mod Finland på lørdag.

Tyskland. Mandag aften skal Tyskland finpudse formen en sidste gang inden EM-slutrunden, når Letland stiller op som modstander i Düsseldorf. En lettisk spiller har imidlertid afleveret en positiv coronaprøve og dermed skabt usikkerhed om kampens afvikling. Men hos tyskerne er der indtil videre ikke så meget rysten på hånden. Joachim Löws mandskab agter stadig at stille op til kampen, skriver Ritzau. Den unavngivne spiller er sendt i isolation, og de tyske sundhedsmyndigheder er i gang med at undersøge, om det er forsvarligt at afvikle kampen.

Tyskland. En af de to tilbagevendte Bayern München-stjerner fortæller til Kicker, hvad der får en 32-årig til at gøre comeback på landsholdet. »For det første ønsker ikke, at min tid på landsholdet skal slutte med et sportsligt katastrofeår som i 2019. For det andet vil jeg gerne være europamester«, siger forsvarsspilleren Mats Hummels, der fik comeback i sidste uge mod Danmark efter et par år ude i kulden. Tyskland spiller mandag aften deres sidste testkamp, inden de indleder EM i gruppe F mod Frankrigs verdensmestre næste tirsdag.

Strid. Ruslands regering og parlamentsmedlemmer fordømmer nabolandet Ukraines EM-spilletrøje. På trøjen er Det Ukrainske Fodboldforbunds logo omgivet at et omrids af Ukraine. Omridset indeholder også halvøen Krim, der i 2014 blev annekteret af Rusland. »De kan bare drømme videre. Krim er en del af Rusland og det er ikke til diskussion«, siger den tidligere sværvægtsbokser Nikoai Valuev, der nu er medlem af Dumaen. Ukraines trøje er godkendt af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Andrii Pavelko, der er ukrainsk fodboldpræsident, siger, at trøjen symboliserer ‘et udelt fædreland, der kæmper for hele Ukraine.

Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Tilskuere. Der tegner sig et bredt politisk flertal for at lempe restriktionerne og lukke flere tilskuere ind til de fire EM-kampe i Parken. Med de nuværende coronarestriktioner kan der lukkes 15.900 mennesker ind i Parken. »Jeg er ved at undersøge, om det kan lade sig gøre. Vi er jo heller ikke interesseret i at have noget som helst lukket ned, hvis ikke det er nødvendigt«, siger Socialdemokratiets idrætsordfører, Malte Larsen, og tilføjer: »Omvendt har vi også respekt for det, sundhedsmyndighederne siger. Så det kræver lige den afklaring«.

England. Manchester United-angriberen Marcus Rashford var i sin første optræden som anfører for det engelske landshold matchvinder i 1-0-testsejren over Rumænien.

Marcus Rashford scorede på straffespark midt i 2. halvleg, inden han blev skiftet ud. Efterfølgende brændte Jordan Henderson i sit comeback fra 11-meterpletten. I England er flere medier forvirrede omkring landstræner Gareth Southgates valg af spillere. Southgate holder kortene tæt til kroppen, inden EM-kampen på søndag mod Kroatien. Mod Rumænien var der således to på banen, som slet ikke er med i den engelske EM-trup: Ben Godfrey og James Ward-Prowse. Ben White var også med og blev mandag efterudtaget til EM som erstatning for Trent Alexander-Arnold.

Danmark. Landstræner Kasper Hjulmand har et luksusproblem før slutrunden, og landstræneren er ifølge Ritzau glad for, at han råder over tre kompetente angribere med forskellige kompetencer. »Vi står godt med forskellige typer, vi kan bruge til forskellige ting«, siger Hjulmand. »Vi har Dolberg, som er en hybrid, der kan lidt af det hele. Han ligger godt, når han kan ligge og hvile bag forsvarerne og dukke op, når han skal det, men han kan også være i feltet, hvor han er en virkelig dygtig afslutter«, lyder det fra Hjulmand, der tilføjer: »Jonas Wind kan vi bruge, når vi skal have bundet spillet sammen, mens andre kan løbe om bag ham. Han går lidt mere ned i banen og er tættere på vores midtbane«.

»Og så har vi Cornelius, som vi jo ved, hvad kan, og som igen viste, hvorfor han er med. Det er fantastisk, at vi har ham, for han kan lægge et stort tryk i feltet. Bare det, at han roder rundt derinde, skaber noget«.

Spanien. Iberernes mest erfarne spiller og anfører har fået corona. Den 32-årige midtbanespiller Sergio Busquets fra FC Barcelona er virusramt og har forladt den spanske EM-træningslejr. Alle der har været nær kontakt med Sergio Busquets er isolerede. Ingen af de øvrige spillere i den spanske EM-trup er testet positive. Den positive test koster også Spanien den sidste testkamp mod Litauen, som nu i stedet skal møde det spanske U21-hold. Flere spanske medier skriver endvidere, at det portugisiske landshold, som Spanien spillede 0-0 mod i fredags, også skal i isolation.