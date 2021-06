Landstræneren gør klogt i at forventningsafstemme med befolkningen

Kasper Hjulmand vil næppe kalde sit første år som dansk landstræner for et tilløb til det tilstundende EM; dertil har der været for mange betydende kampe.

Nations League mod nogle af planetens stærkeste hold blev klaret med bravur, og førstepladsen var inden for rækkevidde indtil sidste kamp. VM-kvalifikationen er skudt i gang med maksimumpoint og nul scoringer imod. Så et tilløb med kun EM i fokus er der bestemt ikke tale om. Men nu starter det EM, som er blevet til et dansk samlingsprojekt, hvor landsholdet forventes at spille berusende (i hvert fald mere lækkert end Hareides hold) på en særlig dansk måde – og helst overraske positivt.

Udfaldsrummet for det sidste er jo ganske afhængigt af forventningsniveauet. Og det trænger til at blive nuanceret.