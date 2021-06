Optimismen blomstrer før EM: Danmark »står et godt sted« og er »nok det bedste bud på en underdog«

Egentlig er ordene overflødige. Måske for en sikkerheds skyld understreger Kasper Hjulmand og hans danske landsholdsspillere alligevel, at atmosfæren på holdet er fortræffelig, her få dage før EM-premieren mod Finland, men scenerne taler for sig selv.

Smilene, da Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney træder ind på den perfekte bane i Helsingør og begynder at trille med en bold som to af de første, mens Øresund går i ét med horisonten under de gråhvide skyer. Grinene, når spillerne stikker til hinanden – eller da Mathias ’Zanka’ Jørgensen ved et kiks lader kuglen ramme det grønfrodige græs, så han lider et smertefuldt nederlag i en af deres små hyggelege, og de andre på skift fingerknipser ham, taberen, på øreflippen.