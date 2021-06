Det væltede ind med mål, da Letland ødelagde jubilarens kamp nummer 100

Tyskland. Målene væltede ind bag Letlands målmand, da Tyskland testede formen en sidste gang inden de indleder EM med en kamp mod Frankrig i den stærke gruppe F på tirsdag i næste uge. 7-1 sluttede det i Düsseldorf, hvor backen Robin Gosens lavede sit første landskampsmål og udstak vinderkursen i 19. minut. Atalanta-spilleren Gosens lagde også op til Thomas Müllers 3-0-mål, der blev sat ind mellem en Ilkay Gündogan-scoring og et selvmål. Serge Gnabry øgede til 5-0 kort før pausen, mens seks indskiftninger i 2. halvleg satte en dæmper på affæren, hvor også Timo Werrner og Leroy Sane kom på scoringstavlen. Aleksejs Saveljevs ødelagde målmand Manuel Neuers kamp nummer 100 ved at reducerede et kvarter før tid.

EM-barometret. Politikens afstemning om hvem der er læsernes favorit til at vinde EM har tre klare front runners: Frankrig, Danmark og Belgien. Måske tyskerne kravler en smule frem på listen efter gårsdagens overbevisende indsats mod Letland.

Ukraine. Også det østeuropæiske mandskab fik en perfekt optakt til EM, hvor de åbner med at møde Holland på mandag. Hjemme i Kharkiv blev Cypern sendt hjem med et nederlag på 0-4. To straffespark sat ind af Andriy Yarmolenko og Oleksandr Zinchenko lagde bunden i 1. halvleg, hvor cyprioterne fik en mand udvist, inden Roman Yaremchuk og Yarmolenko sørgede for slutresultatet.

Spanien. Ibererne, der er ramt af corona, har hentet fem ny spillere ind i EM-varmen. Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia), Brais Mendez (Celta Vigo) og veteranen Raul Albiol (Villarreal) træner i en lukket gruppe og to-tre af dem kan gøre sig forhåbninger om at komme med til slutrunden. Anfører Sergio Busquets er coronasmittet og da den spanske læandstræner kun har udtaget 24 spillere, er der reelt tre ledige pladser i truppen, som ikke får flere testkampe før EM. Den planlagt i aften mod Litauen vil blive afviklet med et U21-hold, da EM-holdet skal holdes i isolation. Spanien skal første gang i aktion ved EM 14. juni mod Sverige i Sevilla i det indledende gruppespil. Spanien er også i gruppe med Polen og Slovakiet.

Testkampe. Flere EM-deltagere skal tirsdag ud i sidste test. 18.00 Polen-Island, 20.00 Ungarn-Irland, 20.15 Tjekkiet-Albanien, 21.10 Frankrig-Bulgarien.