EM-døgnet: International rundspørge giver det danske landshold medvind

EM-barometret. Politikens afstemning om hvem der er læsernes favorit til at vinde EM har tre klare front runners: Frankrig, Danmark og Belgien. Måske tyskerne kravler en smule frem på listen efter gårsdagens overbevisende indsats mod Letland..?

At det danske landshold spås en god mulighed for at komme langt i turneringen, understøttes ikke kun af Politikens læsere. Hjemmesiden Runrepeat har lavet en EM-rundspørge blandt 50 fodboldjournalister fra de 24 deltagerlande. Rundspørgen konkluderer:

56 procent peger på Frankrig som EM-vinder

18 procent peger på Danmark som det hold, der klarer sig mest over forventning

42 procent peger på Tyskland som det hold, der mindst kan leve op til forventningerne

38 og 36 procent peger på Frankrigs Kylian Mbappe som topscorer og EM’s bedste spiller

Runrepeats rundspørge bakkes op af datafirmaet Sportradar. Eksperter fra Sportradar har simpelthen ’spillet’ hele EM-turneringen via simulation ved hjælp af kunstig intelligens og algoritmer samt brug af fodbolddata fra de seneste 20 år. Konklusionen er, at Danmark efter en dramatisk femmålsgyser på Wembley mod England kommer i finalen, men taber 2-3 til Tjekkiet, der undervejs mod triumfen eliminerer stormagterne Spanien, Tyskland og Portugal. I læste det her først!

Tyskland. Målene væltede ind bag Letlands målmand, da Tyskland testede formen en sidste gang inden de indleder EM med en kamp mod Frankrig i den stærke gruppe F på tirsdag i næste uge. 7-1 sluttede det i Düsseldorf, hvor backen Robin Gosens lavede sit første landskampsmål og udstak vinderkursen i 19. minut.

Atalanta-spilleren Gosens lagde også op til Thomas Müllers 3-0-mål, der blev sat ind mellem en Ilkay Gündogan-scoring og et selvmål. Serge Gnabry øgede til 5-0 kort før pausen, mens seks indskiftninger i 2. halvleg satte en dæmper på affæren, hvor også Timo Werrner og Leroy Sane kom på scoringstavlen. Aleksejs Saveljevs ødelagde målmand Manuel Neuers kamp nummer 100 ved at reducerede et kvarter før tid.

Tal og statistik. EM-redaktionens venner fra Sportskeeda har gennemgået de mere end 600 spillere i de 24 EM-trupper og fundet frem til følgende yderpunkter:

Yngste spiller: Kacper Kozłowski, Polen (17 år, født 16. oktober 2003)

Ældste spiller: Pepe, Portugal (38 år, født 26. februar 1983)

Champions League-finalisterne Chelsea og Manchester City har flest spillere med: Hver klub har 15

Yngste trup: Spaniernes gennemsnitsalder er 24,1 år. Tyrkiet er 2’er med 24,6 år

Ældste trup: Belgien med 28,7 år. Belgierne er med over 1.300 landskampe i truppen også EM’s mest rutinerede

Skader. Polens angriber Arkadiusz Milik (Marseille) har pådraget sig en skade i knæet, og er ikke længere en del af EM-truppen. Polen har endnu ikke udpeget en erstatning i truppen. Holland må klare sig uden Donny van de Beek (Man. United), og heller ikke Holland har udtaget en ny spiller. Italien melder om en udskiftning i truppen. Landstræner Roberto Mancini må se bort fra den skadede Stefano Sensi (Inter) og har i stedet indkaldt Matteo Pessina fra Atalanta.

Ukraine. Også det østeuropæiske mandskab fik en perfekt optakt til EM, hvor de åbner med at møde Holland på mandag. Hjemme i Kharkiv blev Cypern sendt hjem med et nederlag på 0-4. To straffespark sat ind af Andriy Yarmolenko og Oleksandr Zinchenko lagde bunden i 1. halvleg, hvor cyprioterne fik en mand udvist, inden Roman Yaremchuk og Yarmolenko sørgede for slutresultatet.

Spanien. Ibererne, der er ramt af corona, har hentet seks nye spillere ind i EM-varmen. Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia), Brais Mendez (Celta Vigo) samt veteranen Raul Albiol (Villarreal) og målmanden Kepa Arrizabalaga (Chelsea) træner i en lukket gruppe og to-tre af dem kan gøre sig forhåbninger om at komme med til slutrunden. Anfører Sergio Busquets er coronasmittet og da den spanske landstræner kun har udtaget 24 spillere, er der reelt tre ledige pladser i truppen, som ikke får flere testkampe før EM. Den planlagt i aften mod Litauen vil blive afviklet med et U21-hold, da EM-holdet skal holdes i isolation. Spanien skal første gang i aktion ved EM 14. juni mod Sverige i Sevilla i det indledende gruppespil. Spanien er også i gruppe med Polen og Slovakiet.

Testkampe. Flere EM-deltagere skal tirsdag ud i sidste test. 18.00 Polen-Island, 20.00 Ungarn-Irland, 20.15 Tjekkiet-Albanien, 21.10 Frankrig-Bulgarien.