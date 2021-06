»Det er ekstremt ulykkeligt«: Markante coronasager skaber frygt for yderligere uro ved EM

Umiddelbart kan det måske lyde mærkeligt: Danmarks EM-landshold lever i en isoleret boble for at undgå coronasmitte, men samtidig bor spillerne og staben på Hotel Marienlyst i Helsingør, som også er åbent for almindelige gæster. Der er dog styr på tingene, forsikrer danskerne.

»Vi har områder på hotellet, som er vores, hvor vi har vores boble. Indimellem skal vi så gå fra det ene sted til det andet, men vi går direkte igennem og har maske på. Vi stopper ikke op for billeder med andre gæster og så videre«, siger Andreas Cornelius, den stærke angriber.

Det har hele tiden været vigtigt for den danske stab at skabe sikre rammer, men vigtigheden af det er kun blevet tydeligere de seneste dage. Søndag aften meddelte det spanske fodboldforbund, at landsholdets anfører, Sergio Busquets fra Barcelona, havde afleveret en positiv coronatest, der sendte hele holdet i isolation. Vel at mærke bare otte dage inden Spaniens første EM-kamp mod Sverige.