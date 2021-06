EM-døgnet: Robert Skov i kapløb med tiden for at blive klar til premieren

Danmark. »Det ser positivt ud. Vi har fået taget endnu et billede, og vi er et sted, hvor vi tror på, at vi kan gøre ham klar. Det er måske for tæt på med den første kamp mod Finland. Vi må se på det i de næste par dage«, siger landstræner Kasper Hjulmand om Robert Skov, der blev skadet i testkampen mod Bosnien-Hercegovina.

Sverige. Tiden mellem kampene ved sommerens EM ser ud til at blive en smule mere kedelig og besværlig end normalt for de svenske landsholdsspillere. Således har Sveriges fodboldforbund besluttet at indføre flere restriktioner for at begrænse samværet mellem spillerne og staben under turneringen. Det sker, efter at to spillere tirsdag blev testet positive for covid-19. Det oplyser forbundet på sin hjemmeside efter et krisemøde mellem landsholdsledelsen og holdets lægestab i Göteborg tirsdag aften.

Her blev det blandt andet besluttet at aflyse alle planlagte fællesaktiviteter indendørs under slutrunden. Fælles rejser i bus vil blive holdt på et minimum, mens spillerne også skal gennemføre daglige lyntest og et øget antal pcr-test. Samtidig indføres der begrænsninger på, hvor mange spillere der på samme tid må opholde sig til indendørs holdmøder og i træningslokaler.

Spanien. Som den anden spiller i den spanske EM-trup er forsvarsspilleren Diego Llorente tirsdag blevet testet positiv for covid-19. Det oplyser Det Spanske Fodboldforbund (RFEF). Meldingen kommer kort efter, at anfører Sergio Busquets blev testet positiv. Det forsinkede EM som følge af coronapandemien begynder på fredag.

I øjeblikket er hele det spanske hold sendt i isolation efter Sergio Busquets’ positive prøvesvar søndag. Derfor var det også det spanske U21-landshold, der stillede op til træningskampen mod Litauen tirsdag aften. Det lykkedes dog stadigvæk Spanien, der er blandt EM-favoritterne, at hive en 4-0-sejr i land på hjemmebane. Spanien spiller efter planen sin første kamp ved EM på mandag mod Sverige i Sevilla.

Frankrig. Det franske landsholds EM-forberedelser led tirsdag aften et knæk, da den genindkaldte Real Madrid-profil Karim Benzema måtte lade sig udskifte med en skade i holdets sidste træningskamp før turneringen mod Bulgarien. Trods en sejr på 3-0 var det Benzemas helbred, der stjal opmærksomheden efter kampen.

Angriberen måtte lade sig udskifte i det 41. minut, efter at han landede akavet på benet efter et hovedstød. På vej mod bænken kunne man se ham tage sig til knæet, men efter kampen nedtoner Frankrigs træner, Didier Deschamps, alvoren af skaden.

»Han har fået et slag på knæet, der påvirker musklerne. Han følte, at hans ben blev stift, så han bad om at blive skiftet ud. Vores lægestab tager sig godt af ham«, siger Deschamps. Det vides endnu ikke, om episoden får konsekvenser for angriberens EM-deltagelse. Kampen mod Bulgarien var 33-årige Benzemas bare anden for Frankrig i over fem år, efter at han har været ude i kulden i forbindelse med en afpresningssag, der skal for retten til oktober.

Spanien. Spanien har som det eneste land valgt kun at tage 24 spillere med til EM-slutrunden i stedet for de 26, som Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) undtagelsesvis har tilladt på grund af coronapandemien. Efter at anfører Sergio Busquets og Diego Llorente er blevet smittet med netop coronavirus, kan det nemt fremstå som en dårlig beslutning. Men tanken om færre spillere og dermed færre fravalg kan landsholdskoryfæet Michael Laudrup godt følge.

»I trænersammenhænge har jeg selv haft de overvejelser om, hvor stor en trup skal være. Det er et eller andet med at se, hvor mange man bruger normalt. Hvem har vi brugt over de sidste x antal kampe. Her snakker vi om relativt få kampe. Hvis man kommer helt til finalen, er det syv kampe. Hvad er det realistiske antal spillere, man kommer til at bruge? Der kommer du ikke i nærheden af 24«, siger Laudrup ifølge Ritzau.