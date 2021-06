EM-døgnet: Så er Ronaldo kun 5 mål fra verdensrekorden

Portugal. De regerende europamestre havde Manchester United-stjernen Bruno Fernandes i hovedrollen, da sidste test før EM blev klaret med bravur og en 4-0-sejr mod Israel. Fernandes scorede til 1-0 kort før pausen og nåede inden sidste fløjt også at servicere rekordjægeren Cristiano Ronaldo ved 2-0-scoringen. João Cancelo øgede i slutningen af 2. halvleg, hvor Fernandes lukkede opgøret med 4-0-målet i 90. minut. Cristiano Ronaldo er nu oppe på 104 mål for Portugal og dermed kun 5 scoringer fra iraneren Ali Daeis landsholdsrekord på 109 kasser. Næste mulighed for Ronaldo er ved EM-slutrunden mod Ungarn 15. juni.

Danmark. Kampen mod Finland på lørdag i Parken bliver afviklet med 15.900 tilskuere på lægterne. Genåbningen af landet rummer nu ellers mulighed for at lukke 25.000 ind, men Dansk Boldspil-Union kan ifølge direktør Jakob Jensen simpelthen ikke nå at få ny logistik på stadion klar på 48 timer.

EM-kampe Fredag 11. juni 21.00 Tyrkiet-Italien (DR1) Lørdag 12. juni 15.00 Wales-Schweiz (DR1)

18.00 Danmark-Finland (DR1)

