EM-døgnet: Uefa lander et kompromis i EM-trøjekrigen

Ukraine. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har trods tidligere accept af Ukraines spilletrøje nu forbudt EM-mandskabet at spille i den. Uefa har efter en russisk klage over trøjen pludseligt fundet ud af, at trøjen er påtrykt et politisk slogan. Det er ordene ’Hæder til heltene’, som blandt andet blev råbt af ukrainske borgere i 2014, da Rusland annekterede den ukrainske Krim-halvø.

På spilletrøjen er der desuden et omrids af Ukraines landegrænse, hvor Krim-halvøen er inkluderet. Den får lov til at stå, da FN har fordømt den russiske annektering og anerkender den oprindelige landegrænse. Ukraine åbner EM i gruppe C på søndag mod Holland. Derefter venter Nordmakedonien og Østrig.

Portugal. De regerende europamestre havde Manchester United-stjernen Bruno Fernandes i hovedrollen, da sidste test før EM blev klaret med bravur og en 4-0-sejr mod Israel. Fernandes scorede til 1-0 kort før pausen og nåede inden sidste fløjt også at servicere rekordjægeren Cristiano Ronaldo ved 2-0-scoringen.

João Cancelo øgede i slutningen af 2. halvleg, hvor Fernandes lukkede opgøret med 4-0-målet i 90. minut. Cristiano Ronaldo er nu oppe på 104 mål for Portugal og dermed kun 5 scoringer fra iraneren Ali Daeis landsholdsrekord på 109 kasser. Næste mulighed for Ronaldo er ved EM-slutrunden mod Ungarn 15. juni.

Italien. Roma-spilleren Lorenzo Pellegrini er blevet skadet og er blevet erstattet i Italiens trup af Fiorentinas Gaetano Castrovilli. Holdene kan skifte ud i truppen indtil deres første kamp i turneringen, hvis der opstår skader.

Danmark-Finland. Det bliver engelske Anthony Taylor, der dømmer kampen på lørdag i Parken. Den 42-årige dommer har dømt næsten 300 kampe i Premier League og slutrundedebuterer ved EM.

Danmark. Kampen mod Finland på lørdag i Parken bliver afviklet med 15.900 tilskuere på lægterne. Genåbningen af landet rummer nu ellers mulighed for at lukke 25.000 ind, men Dansk Boldspil-Union kan ifølge direktør Jakob Jensen simpelthen ikke nå at få ny logistik på stadion klar på 48 timer. Men mod Belgien i næste uge kan flere tilskuere allerede være en realitet. I landsholdslejren jubler de. »Hvis vi kan få 25.000 i Parken, er vi lykkelige over det. Vi ville være lykkelige over bare 5.000, for når man har spillet over et år uden tilskuere, så gør det mindste antal tilskuere en kæmpe forskel«, siger Kasper Schmeichel.

EM-kampe Fredag 11. juni 21.00 Tyrkiet-Italien (DR1) Lørdag 12. juni 15.00 Wales-Schweiz (DR1)

18.00 Danmark-Finland (DR1)

21.00 Belgien-Rusland (3+) EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe Vis mere

Spilletid. Tre af de 622 spillere, der er indskrevet i de 24 landes EM-trupper, har spillet samtlige 3.420 minutter i den netop afsluttede sæson i verdens hårdeste liga, den engelske Premier League. Og to af dem er danske: Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg, som er eneste EM-markspiller, der har fået maksimal spilletid. »Det har været hektisk. Der har været et par kampe, ikke? Der har været lidt ømme stænger af og til. Men jeg synes, at jeg har udviklet mig positivt og har lært rigtigt meget«, siger Tottenham-spilleren til Ritzau. Højbjergs klubkammerat Hugo Lloris, der er Frankrig anfører og sidste skanse, har ligeledes spillet 3.420 minutter.