EM-døgnet: Dansk EM-modstander ramt af coronatilfælde

Rusland. Danmarks EM-modstander Rusland er ramt af et coronatilfælde og trækker midtbanespilleren Andrei Mostovoy fra Zenit Skt. Petersborg ud af turneringen. Danmark skal møde Rusland 21. juni. Rusland har i stedet udtaget forsvarsspilleren Roman Yevgenyev til truppen på 26 spillere. Det meddeler holdet i et opslag på Twitter. Nyheden kommer på selve dagen, hvor fodbold-EM går i gang med åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet. Rusland skal spille sin første kamp hjemme mod Belgien lørdag.

Penge.Hvis Danmark går hele vejen og vinder EM-finalen på Wembley om en måneds tid, ruller der millioner ind på spillernes konti. Spillerforeningen har afsløret tallene i den EM-bonus, der er en del af landsholdsaftalen med Dansk Boldspil-Union (DBU). Her fremgår det, at hvis Danmark gentager bedriften fra 1992, så får hver spiller 2,461 millioner kroner plus en ekstra pointbonus.

Spillerne har med deres blotte tilstedeværelse i EM’s gruppespil sikret sig en bonus på 791.000 kroner. Det er meget tæt på de 739.000 kroner, spillerne fik for at være med i gruppespillet ved VM i 2018. Herefter stiger beløbet alt efter, hvor langt holdet når.

Spillerforeningen oplyser, at landsholdsstjernerne har fundet yderligere en million til fanaktiviteter og markedsføring af arrangementerne på dansk grund.

»For spillerne er det vigtigt at bidrage og give noget tilbage. Og det har de i den grad gjort ved at donere dele af deres EM-bonus og give penge til forskellige projekter inden for breddefodbolden og til fanaktiviteter«, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen.

Danmark spiller sin første EM-kamp lørdag mod Finland.

Favoritter. Frankrig, England og Belgien. De tre lande skiller sig ud, når bookmakerne vurderer de største favoritter til at vinde fodbold-EM, der går i gang fredag. De tre lande giver pengene fem-seks gange igen. Efter den trio følger Tyskland, Italien, Portugal og Spanien. De fire giver pengene igen otte-ni gange og er skarpt forfulgt af Holland. Først derefter kommer Danmark, som dermed ikke er vurderet blandt EM’s otte største favoritter.

Den tidligere landsholdsspiller Flemming Povlsen, der vandt EM i 1992, har Frankrig med PSG-stjerneangriberen Kylian Mbappé som favorit. »Min EM-favorit er Frankrig. Mbappé kan næsten gøre det selv, men har gode spillere, der kan støtte ham«, siger Flemming Povlsen. »Mange hold får en god base på hjemmebane til at spille sig ind på som England, Tyskland, Holland og Italien. Så nogle af de store hold kan bygge sig selv op gennem de første kampe, og så kan de komme frem til de store og afgørende kampe«.

FAKTA Slutrundens format Mændenes EM i fodbold begynder fredag aften, og det er den anden EM-slutrunde med deltagelse af 24 nationer. Bliv klogere på EM-formatet her: Med udvidelsen i 2016 fra 16 til 24 hold er der nu seks grupper med fire hold i hver.

Alle i grupperne møder hinanden én gang.

Nummer et og to i hver gruppe avancerer med sikkerhed til ottendedelsfinalerne.

I tilfælde af, at to eller flere hold har det samme antal point, er indbyrdes kampe afgørende for placeringen. Er holdene stadig lige, differentieres de på baggrund af målscore på tværs af alle gruppekampe og dernæst på antallet af scorede mål. I det teoretiske tilfælde af fortsat lighed mellem to hold kan gruppeplaceringerne også blive afgjort via en straffesparkskonkurrence, på baggrund af turneringens fairplay-regnskab eller på baggrund af placeringen på Uefa’s rangliste.

De fire bedste af de seks gruppetreere ved EM går også videre til ottendedelsfinalerne. I 2016 krævede det tre point og en målscore på nul.

Treer-regnskabet afgøres på antallet af opnåede point, og dernæst kigges der på målscore, antallet af scorede mål, turneringens fairplay-regnskab og placering på Uefa’s rangliste.

Der er i alt 15 forskellige kombinationer for, hvilke treere der går videre. Derfor vil nogle hold med kortere varsel end andre kende deres ottendedelsfinale-modstander. I modsætning til for eksempel Champions League afgøres kampe i knockoutfasen over ét opgør. I tilfælde af uafgjort efter den ordinære spilletid spilles der to gange 15 minutters forlænget spilletid. Er stillingen fortsat uafgjort, skal kampen afgøres i straffesparkskonkurrence. (Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa) Vis mere

Michael Laudrup er enig i, at Danmark ikke er en af favoritterne ved EM. Han fremhæver ud over Belgien og Frankrig de forsvarende europamestre fra Portugal med verdensstjernen Cristiano Ronaldo. »Jeg synes, der er tre nationer, der har en lille smule mere end de andre. Det er Belgien, som vi er i pulje med. De har en generation, hvor alle spillere er i topklubber. Belgien har så den ulempe, at de skal vise, at de kan gå det sidste stykke«, siger Michael Laudrup.

»Så er det de regerende europamestre fra Portugal, der specielt offensivt er rigtig stærke. Og så er det verdensmestrene fra Frankrig, der har det måske mest komplette hold«. EM’s åbningskamp mellem Italien og Tyrkiet i Rom går i gang fredag klokken 21.

Danmark. I de seneste EM-testkampe mod Tyskland og Bosnien-Hercegovina har Daniel Wass spillet både på den centrale midtbane og som kantspiller eller back i højre side. Under Morten Olsen fik Daniel Wass sin debut på landsholdet i 2011 som 21-årig. Siden er det dog blot blevet til 30 kampe i rødt og hvidt, og han har haft svært ved at bide sig fast.

Forud for EM er 32-årige Wass tiltænkt en nøglerolle som den schweizerkniv, der kan udfylde flere forskellige opgaver. Landstræner Kasper Hjulmand forklarer, hvorfor han i modsætning til sine forgængere satser så massivt på Wass.

»Jeg synes bare, at Daniel er en rigtig god fodboldspiller. Han har spillet så mange kampe i Spanien på et meget højt niveau. Han er en stor spiller i Spanien. Han er utrolig fleksibel. Jeg kan godt lide spillere, man kan modellere lidt med. Han kan spille højre back, central midtbanespiller og kantspiller, så han dækker mange pladser«, siger Kasper Hjulmand.

Medierne. Om lidt over et døgn er ni års ventetid slut, når Danmarks mandlige landshold for første gang siden 2012 igen skal i kamp ved EM i fodbold. Denne gang på hjemmebane. I Parken. Det kommer også til udtryk i medierne, hvor de fleste af landets største aviser fredag har det danske landshold på forsiden.

»Kom så, Danmark!«, skriver B.T. med store hvide bogstaver på en rød forside akkompagneret af et billede af Daniel Wass, Andreas Christensen, Kasper Schmeichel, Simon Kjær og Joakim Mæhle. Børsen går en smule mere internationalt til værks på forsiden, der prydes af ordet ’kickoff’ og historier om, hvordan EM i København kan hjælpe danske virksomheder med at komme yderligere ud af coronakrisen.

Netop coronavinklen præger flere af forsiderne. Kristeligt Dagblad skriver således om, hvordan slutrunden kan være med til at genskabe fællesskabet efter en lang og hård periode under pandemien. En lignende vinkel har Berlingske, hvor man på forsiden fredag kan læse, at »EM kan blive hovedstadens store comeback«.

Hos Politiken er der ingen tvivl om, hvem der især skal levere, hvis Danmark skal have bare den mindste chance for at gentage triumfen fra 1992. »Nu begynder det«, skriver avisen under et stort billede af Christian Eriksen på forsiden.

Den eneste avis, der har en noget anderledes indgang til EM, er Ekstra Bladet. Her bliver blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S), sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og DBU-formand Jesper Møller kaldt »klaphatte« på forsiden. En slet skjult henvisning til, at det ifølge avisen burde have været meldt ud meget før, at der nu kan komme 25.000 tilskuere til kampene i Parken.