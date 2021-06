EM-døgnet: Belgien slår Rusland 3-0 og viser stor styrke

Belgien. Iden anden kamp i Danmarks gruppe mellem Belgien og Rusland viste de ’røde djævle’, hvorfor mandskabet regnes blandt de hold, der kan vinde titlen. på udebane i Skt. Petersborg vandt belgierne nemlig sikkert 3-0 over russerne efter en kamp, som Roberto Martinez’ hold kontrollerede fra start til slut. Allerede i 1. halvleg satte Belgien sig tungt på kampen med 2 scoringer ved Romelu Lukaku og Thomas Meunier. Efter pausen lod Belgien russerne komme lidt med i kampen, men hjemmeholdet havde ikke så meget at byde på offensivt. Mod opgørets slutning slog Belgien til igen, og Romelu Lukaku blev dobbelt målscorer med pletskuddet til 3-0.

Italien. Tålmodighed over for et ultradefensivt Tyrkiet var nøglen til Italiens sejr i EM’s åbningskamp, mener den italienske landsholdstræner Roberto Mancini. »Vi har spillet mod mange hold, som har gjort på samme måde som Tyrkiet i aften. De sætter alle ned bagved, giver dig begrænset plads og gør det svært at score«, sagde Roberto Mancini efter sejren på 3-0. »Men drengene var tålmodige. Vi ventede, blev ved med at spille, forsøgte at få det mål, og så fik vi det. De gjorde det virkelig godt«.

Det er ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) første gang, at Italien scorer flere end to mål i en kamp ved en EM-slutrunde, men Roberto Mancini vil overhovedet ikke høre tale om, at Italien nu er blandt favoritterne til at vinde hele turneringen. »Vi leverede en god præstation. Det var vigtigt at få en god start her i Rom, og jeg tror, at vi opfyldte alles forventninger. Men der er seks kampe endnu, og der er masser af gode hold«, siger landstræneren om muligheden for at komme i finalen og vinde den.

EM-kampe Dagens kampe Gruppe A

15.00 Wales-Schweiz

Gruppe B

18.00 Danmark-Finland

21.00 Belgien-Rusland

Spanien. Diego Llorente kan ånde lettet op. Forsvarsspilleren er vendt tilbage til den spanske EM-lejr. Natten til onsdag kom det ellers frem, at Llorente var blevet konstateret smittet med coronavirus, men det har vist sig at være en falsk positiv. Llorente er siden blevet testet negativ fire gange, og derfor kan han altså nu vende tilbage til landsholdet. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Leeds-midtstopperen ser derfor ikke ud til at misse nogle af Spaniens kampe ved EM. Spanien spiller sin første kamp ved europamesterskaberne mandag aften mod Sverige. Mens Diego Llorente altså er vendt tilbage, så er Spanien stadig uden anfører Sergio Busquets. Han blev søndag testet positiv, og det er der ikke blevet ændret på siden. Det spanske nationalmandskab blev fredag vaccineret.

Danmark. Hvis Finland skal overraske Danmark og de øvrige gruppemodstandere ved EM, skal Teemu Pukki formentlig spille en hovedrolle. Den 31-årige angriber med en fortid i Brøndby er udset som manden, der skal gøre livet surt for modstanderholdenes forsvar. Hans evner på toppen gør ham til en nøglefigur på Finlands landshold, mener Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand.

»Han er ekstremt vigtig, og han har været involveret i en kæmpe del af Finlands mål og chancer. Han laver nogle virkelig fantastiske dybe løb. Han laver bueløb omkring stopperne, giver plads til sig selv, løber i ryggen af stopperne og afslutter rigtig godt«, siger Kasper Hjulmand ifølge Ritzau forud for lørdagens dyst mellem de to nationer. »Han er iskold, og han har sin helt store styrke i en-mod-en-situationer både for Norwich og Finland.

Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix Tyrkiets landstræner Senol Günes (th.) i selskab med Italiens landstræner Roberto Mancini fredag aften i Rom. Også uden for banen var italienerne oven på.

Tyrkiets landstræner Senol Günes (th.) i selskab med Italiens landstræner Roberto Mancini fredag aften i Rom. Også uden for banen var italienerne oven på. Foto: Filippo Monteforte/Ritzau Scanpix

Tyrkiet. Selv om holdet fredag aften klarede 0-0 til pausen mod det stærke italienske mandskab, er der meget få lyspunkter i præstationen at tage med videre, erkender den tyrkiske landstræner, Senol Günes. »Jeg er stolt af mine spillere for deres fight, men Italien kontrollerede totalt kampen. Selv hvis vi havde vundet eller spillet uafgjort, ville jeg have kritiseret holdet«, siger Günes ifølge Reuters. Venstrebacken Umut Meras anerkender sin træners kritik og forsøger at se fremad.

»Vi kunne ikke overføre tankerne i vores hoveder til banen. Det er vi kede af. Nu sigter vi efter at hente seks point i de to sidste gruppekampe«, siger Meras. De to bedste hold i hver gruppe går videre til ottendedelsfinalerne, og det samme gør de fire bedste 3’ere fra de seks grupper. Der er altså stadig masser af muligheder for avancement for Tyrkiet, der mangler at møde Wales og Schweiz i gruppe A.

Danmark. Mathias ’Zanka’ Jørgensen går ind til EM-slutrunden uden at vide med sikkerhed, hvor han skal spille i næste sæson. I den forgangne sæson har den danske midtstopper været udlejet fra tyrkiske Fenerbahce til FC København. Men lige nu er det usikkert, hvad der skal ske efter EM. »Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke engang selv. Som hele aftalen er skruet sammen, så vender jeg tilbage til Fenerbahce denne sommer efter EM og selvfølgelig også noget ferie, og så skal der træffes en beslutning. Der kommer en ny træner dernede, og der er ingen, der ved, hvad beslutningen bliver, og det er trods alt dem, der skal træffe den«, siger Mathias ’Zanka’ Jørgensen ifølge Ritzau. »Jeg tror, det er en ny træner, der bestemmer hvad og hvor, og så må jeg tage den derfra. Der er ikke nogen grund til at stå og gisne om det nu«.

FAKTA Danmark ved EM Lørdag tager det mandlige danske fodboldlandshold hul på sin niende EM-slutrunde. Sådan er det gået ved Danmarks tidligere EM-deltagelser: 1964 i Spanien: Fjerdeplads (ud af fire deltagere)

1984 i Frankrig: Nederlag til Spanien i semifinalen

1988 i Vesttyskland: Exit efter gruppespillet

1992 i Sverige: Europamester

1996 i England: Exit efter gruppespillet

2000 i Holland/Belgien: Exit efter gruppespillet

2004 i Portugal: Nederlag til Tjekkiet i kvartfinalen

2012 i Polen/Ukraine: Exit efter gruppespillet

Ikke kvalificeret i 1960, 1968, 1972, 1976, 1980, 2008, 2016 (Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund) Vis mere

Danmark. Det danske landshold starter ofte langsomt ud ved EM. Kun én gang i otte forsøg er det blevet til en sejr i åbningskampen:

1964: Danmark-Sovjetunionen 0-3

1984: Danmark-Frankrig 0-1

1988: Danmark-Spanien 2-3

1992: Danmark-England 0-0

1996: Danmark-Portugal 1-1

2000: Danmark-Frankrig 0-3

2004: Danmark-Italien 0-0

2012: Danmark-Holland 1-0

(Ritzau)