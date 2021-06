Karakterbogen: »Vi ved, at det har været en svær aften for alle«, sagde stadionspeakeren, da kampen sluttede

Danskerne stod over for en umulig opgave, da EM-premieren mod Finland blev genoptaget, efter at Christian Eriksen havde fået et hjerteanfald. De kæmpede forgæves for at rejse sig i en situation, der var for kompleks til at reducere til karakterer.