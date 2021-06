Chokerende og surrealistisk aften i Parken slutter med dansk nederlag til Finland

Et hovedstødsmål af Joel Pohjanpalo sørgede lørdag for, at Finland overraskende slog Danmark 1-0 i Parken i holdenes EM-premiere. Danmark brændte undervejs et straffespark.

Nederlaget, der kom i første EM-kamp på dansk jord, sætter danskerne i en svær situation før de sidste to gruppekampe mod Belgien og Rusland.

Men på trods af nederlaget går danskernes tanker nok mest i retning af Christian Eriksen. Opgøret vil nemlig frem for alt blive husket for nogle uhyggelige scener, der udspillede sig i første halvleg.

Knap tre minutter før pausen kollapsede Eriksen på banen, og her blev han liggende, mens han modtog hjertebehandling.

Eriksen blev fragtet væk på en båre og kørt på hospitalet, mens Parken var efterladt i choktilstand.

Efter mere end time blev det meddelt, at kampen, der blev fløjtet i gang klokken 18, skulle genoptages 20.30. Spillerne fra de to lande havde sammen truffet beslutningen, efter at danskerne havde talt med Christian Eriksen, der nu var i vågen og stabil tilstand på Rigshospitalet.

Og genoptaget blev den, efter at spillerne havde varmet kort op, krammet hinanden og dannet en cirkel midt på banen som udtryk for, at de nu skulle stå sammen.

Inden den dramatiske hændelse havde danskerne spillemæssigt levet op til favoritværdigheden, som de gik ind til opgøret med, men målene var udeblevet.

I jagten på en premieresejr havde landstræner Kasper Hjulmand sat FC Københavns Jonas Wind helt i front.

På den anden side af banen stod et forsvarstungt finsk mandskab med en række gamle kendinge af dansk fodbold, og særligt den tidligere Brøndby-målmand Lukas Hradecky fik travlt.

Danskerne havde flere værktøjer til at åbne det finske forsvar. Når danskerne spillede hurtigt langs jorden, havde finnerne svært ved at følge med, og tidlige indlæg fra kanten endte ofte i panden på en dansker.

Wind stod selv for første afslutning, men Hradecky klarede forsøget, ligesom keeperen pillede forsøg fra Højbjerg og Eriksen, før sidstnævnte kollapsede.

1 time og 45 minutter gik der fra Eriksens kollaps til genoptagelsen, og i stedet for Eriksen blev Mathias Jensen sat på banen.

De sidste minutter af første halvleg blev spillet, og efter en kort pause inde på banen, gjaldt det anden.

Hvis danskerne var rystede efter Eriksen-episode, er det ikke underligt, men det kneb i hvert fald med at fastholde chanceproduktionen fra første halvleg.

En forkølet afslutning af Thomas Delaney var det tætteste, Danmark kom på en udligning, før finnerne slog til på deres første chance.

Upresset lagde Jere Uronen et indlæg i feltet, hvor Joel Pohjanpalo sprang foran Joakim Mæhle og bragte Finland på 1-0.

Målet fik Hjulmand til at reagere. Landstræneren satte Andreas Skov Olsen på banen i stedet for Wind, og Yussuf Poulsen blev sendt frem som spydspids.

I samme moment måtte Simon Kjær udgå med det, der lignede en skade.

Finland havde stor interesse i at trække tempoet ud af kampen og få tiden til at gå.

Det havde holdet succes med, indtil Yussuf Poulsen et kvarter før tid blev ramt i feltet og fik straffespark.

Men et fladt forsøg uden den store kraft fra Højbjerg voldte ikke Hradecky store problemer, og trods et dansk pres i slutfasen lykkedes det ikke at indhente den finske føring.

Nu venter der staben og spillerne et stort arbejde for at få landsholdet på rette spor før anden gruppekamp mod Belgien torsdag.

Kampens forløb:

