Sportsverdenen sender varme tanker til Christian Eriksen

Folk fra hele verden sender varme tanker til Christian Eriksen og hans familie, efter at den danske landsholdsstjerne lørdag aften faldt om i EM-kampen mod Finland i Parken.

På de sociale medier sender store navne som Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford, Luka Modric, Didier Drogba og mange, mange flere deres forhåbninger om, at Eriksen er god i behold.

»Fodboldverdenen står sammen i håbet om godt nyt«, skriver Cristiano Ronaldo på Facebook.

Eriksens holdkammerat i Inter Romelu Lukaku dedikerede sit mål i Belgiens EM-kamp mod Rusland til danskeren.

»Chris, I love you (Chris, jeg elsker dig, red.)«, råbte angriberen, da han bragte Belgien på 1-0.

Også den tidligere danske landstræner Åge Hareide viser sin sympati for Eriksen, og skriver via sin søn på Twitter, at han er lettet over at høre, at danskeren har det godt.

»Jeg er utrolig lettet over at få besked om, at Christian er vågen og stabil«.

»Det er en fantastisk spillergruppe, som er gode til at tage vare på hinanden og alle rundt omkring sig. Alt godt til Christian og hans familie«, siger nordmanden.

Det samme gør fodboldklubber, -forbund og andre sportsstjerner og -personligheder fra hele verden. NFL-stjernerne J.J. Watt og Patrick Mahomes følger med fra den anden side af Atlanterhavet og udtrykker deres sympati for danskeren.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) skrev 19.30, at Eriksen er blevet kørt på hospitalet og er blevet ’stabiliseret’. Dansk Boldspil-Union (DBU) bekræfter ligeledes, at Eriksen er vågen og kørt på Rigshospitalet til yderligere undersøgelser, men at han har det godt.

Danmarks kamp mod Finland er blevet afbrudt i næsten to timer. Spillerne valgte at genoptage kampen, og Danmark endte med at tabe med 0-1 til finnerne.

