Stærkt berørt Hareide: »En af de mest forfærdelige dage, jeg har oplevet«

Den tidligere danske landstræner Åge Hareide var i studiet hos norske NRK, da Christian Eriksen kollapsede i EM-landskampen mod Finland.

Hareide, som fra 2016 til 2020 stod i spidsen for det danske landshold, kunne ikke fortsætte og måtte stærkt berørt løbe hjem gennem regnen til sin lejlighed i Trondheim, mens han frygtede det værste.

Det fortæller nordmanden i en klumme for B.T.

»Jeg er skideligeglad med resultatet mod Finland. Det betyder ingenting. Det vigtigste for Danmark og fodbolden er, at Christian Eriksen er okay. Livet blev vendt på hovedet på et øjeblik i en af de mest forfærdelige dage, jeg har oplevet«, skriver han.

Christian Eriksen udgik i slutningen af første halvleg, efter at han havde modtaget livreddende hjertemassage på banen. Danmark tabte efter en længere pause 0-1.

I klummen fortæller Hareide, at tv-billederne fra Parken med spillernes og Eriksens kærestes reaktion knuste hans hjerte.

Han tog efterfølgende fat i landsholdets teammanager og fik en melding om, at Eriksen var i stabil tilstand, hvilket han blev meget glad for at høre.

Den norske træner, som nu er træner for klubben Rosenborg, roser i klummen Eriksen for både hans menneskelige kvaliteter og hans kvaliteter som fodboldspiller.

Han forklarer, at det danske landshold ikke kan undgå at være i chok.

»Men hvis Christian har det godt, så ved jeg, han vil have, de skal spille videre til EM. I hans sjæl ligger fodbolden. Vi ved ikke så meget lige nu, men jeg ved, at de kommer tilbage«, skriver Hareide for B.T.

»Sådan kender jeg de danske drenge«.

