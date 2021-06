Psykolog: Tal med andre om Christian Eriksens kollaps

Hvis du lørdag så fodboldspilleren Christian Eriksen falde om under en landskamp imod Finland, kan det påvirke dig, selv om du ’bare’ var tv-seer eller tilskuer på lægterne i Parken.

Selvstændig krisepsykolog og forfatter Rikke Høgsted kommer med et klart råd til de danskere, der så lørdagens kamp.

»Hvis du kan mærke, du bliver påvirket, så tal med andre om det«, siger hun.

Hun fortæller, at tilskuere og seere, som har været vidne til et hjertestop eller mistet en nær til et hjertestop, kan være i særlig risiko for at blive påvirket.

Rikke Høgsted beskriver det som, at man kan ryge tilbage til sin tidligere oplevelse følelsesmæssigt.

En anden gruppe, som kan blive påvirket, er personer som kan se sig selv i Christian Eriksen, fortæller hun.

»Det kan være mænd på samme alder, eller som også har to børn. Dem, der med rette kunne tænke: ’det kunne lige så godt have været mig’«, fortsætter hun.

Krisepsykologen beskriver, hvordan personer i særlig risiko for at blive påvirket kan reagere på mange måder. Nogle vil være meget udadreagerende, andre meget selvanklagende, og andre igen meget tavse.

Rikke Høgsted mener, at det kan være en hjælp, hvis man har set kampen sammen med andre.

»Hvis du så det sammen med andre, som du kan tale med det om, går du i gang med at bearbejde det med det samme. Vi mennesker bearbejder ting sammen«, siger hun.

Hun fortæller, at det kan være en hjælp at gøre noget andet i dag - som at gå en tur - så man ikke ’tager en overdosis af frygt’. Det er også vigtigt at bære over med sig selv og andre, mener hun.

Har man set kampen sammen med sine børn, er det vigtigt at formulere tryghed og komme med simple forklaringer på, hvad der er sket.

»Man skal også sørge for at tale om noget andet, så barnet ved, at livet også handler om, at vi skal i zoo i dag eller bage en kage«, siger hun.

ritzau