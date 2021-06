Uefa fastholder: »Vi agerede med største respekt for situationen og spillerne«

Danmark. Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har ikke en finger at sætte på sin ageren i forbindelse med Danmarks EM-kamp mod Finland lørdag aften, hvor Christian Eriksen kollapsede og fik hjertestop på banen. Kampen blev genoptaget efter små to timer. Ifølge Uefa efter ønske fra spillerne. Men både Kasper Schmeichel og Martin Braithwaite har siden kritiseret Uefa for forløbet. Det er kommet frem, at holdene blev præsenteret for to valg - enten at spille kampen færdig lørdag aften eller søndag klokken 12. Uefa holder fast i, at forbundet håndterede situationen med størst mulig omtanke.

»Uefa er sikker på, at det behandlede forløbet med største respekt for den følsomme situation og spillerne. Det blev først besluttet at genoptage kampen, efter at de to hold ønskede at færdiggøre kampen samme aften. Det, at spillerne skal kunne hvile i 48 timer mellem kampene, udelukkede andre muligheder«, lyder det i en udtalelse fra Uefa til Reuters ifølge Ritzau.

Billetter. Når det danske landshold går på banen torsdag mod Belgien i Parken, så er der i omegnen af 25.000 tilskuere på lægterne. Uefa åbnede mandag for salget af 9.100 ekstra billetter til opgøret mod Belgien. Og senere vil der også blive åbnet for billetter til Danmarks kamp mod Rusland i næste uge og 1/8-finalen. Dansk Boldspil-Union (DBU) beklager, at det sker med så kort varsel:

»Det var ikke den salgsproces, vi havde håbet på. Men Uefa har desværre ikke givet os andre muligheder«, meddeler DBU og tilføjer: »Uefa har oplyst os, at alle tidligere danske billetholdere til kampene (både fra fanklubben og det neutrale salg) får tilbudt at genkøbe billetter som de første. Det er desværre først til mølle - og alene for de fans, der tidligere haft billet til den pågældende kamp, de nu får tilbudt billet til«. Tidligere billetindehavere vil få tilsendt billetlink direkte på mail fra Uefa, meddeler DBU endvidere.

Belgien. Landstræner Roberto Martínez forventer et helt andet dansk hold end det, der spillede anden halvleg mod Finland i lørdags, hvor Christian Eriksen kollapsede og måtte have hjertemassage. »Det bliver en meget følelsesladet kamp. Specielt før kampstart«, siger Roberto Martínez ifølge Ritzau til Het Nieuwsblad. »Jeg forventer et meget anderledes dansk hold end det, der spillede anden halvleg mod Finland. Man kan slet ikke sammenligne omstændighederne«, siger Martínez. Han kalder det danske hold »stærkt« og tilføjer, at kampen »bør være en fejring til ære for Christian Eriksen«. Belgiens forsvarsspiller Dedryck Boyata mener, at omstændighederne gør kampen ekstra spændende. »Det kan gå begge veje. Det kan jo også motivere gruppen«, siger han.

Frankrig. Angriberen Karim Benzema meldes klar til mødet med tyskerne i bragte i München tirsdag aften. Karim Benzema blev småskadet i sidste test mod Bulgarien i sidste uge.

Holland. Daley Blind var en del af det hollandske hold i de første 64 minutter af den dramatiske og underholdende 3-2-sejr mod Ukraine i Amsterdam i aftes. Men Daley Blind var grundet rædselsscenerne fra Parken lørdag, da Christian Eriksen kollapsede, tæt på slet ikke at stille op til kampen. Det siger han efter Hollands åbningssejr. »Jeg overvejede kraftigt ikke at deltage«, siger Blind ifølge Ritzau og tilføjer: »Det påvirkede mig voldsomt, og jeg sov dårligt på grund af dem«. Blind blev i 2019 diagnosticeret for betændelse i hjertemusklen, og har spillet med Eriksen i fem år, da begge fik deres fodbolduddannelse i Ajax.

Støtte. Christian Eriksens tidligere træner i Tottenham, José Mourinho, giver sit besyv med efter danskerens nær fatale kollaps i lørdags. »Jeg synes, det er en dag, hvor vi skal fejre, og hvor vi ikke skal være kede af det«, siger José Mourinho ifølge Ritzau til TalkSport. »Af de forkerte årsager bragte fodbolden mennesker sammen, og til slut kunne vi fejre, at Christian er i live«, tilføjer José Mourinho, der søndag talte med Pierre-Emile Højbjerg. »Han er meget positiv, hvad angår Christian«, siger José Mourinho.

Belgien. Kevin De Bruyne er så småt på vej tilbage. Mandag vender han således tilbage til træning efter en mindre operation i ansigtet. Det fortæller Belgiens landstræner, Roberto Martinez, ifølge nyhedsbureauet dpa. Om De Bruyne bliver klar til Belgiens kamp mod Danmark ved EM torsdag, er uvist. Kevin De Bruyne fik et brud på næsen og tæt på øjenhulen efter et sammenstød i Champions League-finalen 29. maj. Timothy Castagne, der udgik skadet mod Rusland, er til gengæld færdig ved EM.