EM-døgnet: »Det er uvirkeligt at høre, at han så de sidste ti minutter af kampen«

Danmark. Humøret er på vej op i den danske EM-lejr i Helsingør. Ikke mindst efter Christian Eriksens melding på Instagram tirsdag morgen. »Det giver rigtigt meget«, siger landstræner Kasper Hjulmand på et pressemøde tirsdag formiddag, inden Hjulmand kom med oplysningen om, at Eriksen er en mand, der har orden i sine fodboldprioriteter:

»Det er uvirkeligt at høre, at han så de sidste ti minutter af kampen«, lød det i en lille afsløring fra Hjulmand, der nu skal rette fokus på kampen mod Belgien på torsdag. »Minutterne, hvor vi er glade og lettede, kommer der flere og flere af. I dag vil vi tage endnu et skridt, og lige nu er jeg fokuseret på at hjælpe spillerne med at forberede sig på kampen mod et af verdens bedste hold«, siger Hjulmand.

Kasper Hjulmand gentog på pressemødet på sin kritik af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og den måde de håndterede situationen på lørdag aften og sidenhen har kommunikeret. »Det er helt forkert, hvis nogen har den forfattelse, at vi sagde, at vi gerne ville spille videre. Det er indiskutabelt, at vi havde et valg mellem to scenarier. Alt andet er ikke rigtigt«, siger Hjulmand og tilføjer: »Godt lederskab havde været at sende os hjem med bus og så tage den derfra«.

Tilskuere. Wembley i London bliver i knockoutfasen EM’s hovedarena og fra London forlyder det nu, at slutspillet afvikles med et betragteligt større antal tilskuere på lægterne, når slutspillet indledes. Der vil blive lukket omkring 40.000 tilskuere ind til EM-finalen, de to semifinaler og ottendedelsfinalen på Wembley. Det bekræfter det britiske kulturministerium over for Sky Sports. Nyheden kommer til trods for, at premierminister Boris Johnson mandag aften ellers udskød den fulde genåbning af samfundet i fire uger på grund af tiltagende smitte med den såkaldte corona delta-variant. Der var 18.497 tilskuere på Wembley, da England søndag spillede mod Kroatien.

Gruppe E. De blågule forsvarede sig mandag aften på kløgtig facon til et 0-0-resultat mod Spaniens favoritter, der endda havde hjemmebane i Sevillas stegende varme. »Spanien på udebane er en af de sværeste udfordringer, du kan stå over for. Skal vi spille op med denne type af modstander, findes der ingen anden måde at gøre det på«, siger Sveriges landstræner Janne Andersson ifølge nyhedsbureauet TT. Spaniens landstræner Luis Enrique kunne efter 90 minutter registrere en boldbesiddelse på 75 procent. »Vi var klart det bedste hold. Modstanderen forsøgte at forsvare sig, og vi kontrollerede kampen fuldstændigt. Vi havde chancerne til at vinde kampen. Det, der gik galt, var, at vi ikke udnyttede de chancer«, siger han ifølge Reuters.

Gruppe F. Hvilken klassiker der er på programmet i aften i EM’s gruppe F. Her mødes de regerende verdensmestre Frankrig og Tyskland kl. 21 i München. De to nationers rivalisering i slutrundesammenhæng går helt tilbage til VM i 1958, hvor Frankrig sejrede 6-3. Siden fulgte den episke semifinale ved VM i Spanien i 1982, endnu en semifinale i 1986, en VM-kvartfinale i 2014 og en EM-semifinale i 2016.

Dagens kampe Tirsdag 15. juni 18.00 Ungarn-Portugal

Ungarn-Portugal 21.00 Frankrig-Tyskland EM-livecenter, resultater, stillinger, trupper og kommende kampe

Belgien. Midtbaneprofilen Youri Tielemans siger at torsdagens kamp mod Danmark bliver følelsesladet, eftersom spillerne fortsat forsøger at bearbejde Christian Eriksens hjertestop på banen. »Det er ikke noget, du bare kan glemme i løbet af et par dage. Det er noget, vi aldrig vil glemme«, siger Leicester-spilleren, der via Kasper Schmeichel har sendt en hilsen til det danske landshold. »Det er en svær tid at gå igennem for alle i fodbold, men også i verden«, siger Tielemans og tilføjer: »Ingen ønsker at se det live, men det skete altså. De (de danske spillere, red.) reagerede rigtig flot og håndterede situationen virkelig godt«.